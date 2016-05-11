Ереван, 11 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Германия и сопредседатели МГ ОБСЕ работают над механизмами сокращения рисков насилия в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе, заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик в интервью газете «Айкакан Жаманак» («Армянское время»).

Photolure Джеймс Уорлик

Он также сообщил, что страны Минской группы будут работать со сторонами конфликта в целях внедрения этих механизмов. Он выразил надежду на то, что в скором времени удастся начать переговоры. Уорлик также подчеркнул, что достижение успехов в переговорном процессе станет возможным, если переговоры начнутся без каких-либо предусловий.

Американский сопредседатель МГ ОБСЕ проинформировал, что основой для мирного урегулирования конфликта станут элементы и принципы, вокруг которых несколько лет велись переговоры. «В основе справедливого и беспристрастного решения карабахского конфликта будут принципы неиспользования военной силы, территориальной целостности государств и право народов на самоопределение», — пояснил Уорлик.

По его словам, окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен в контексте всестороннего урегулирования конфликта, что также будет включать возвращение сопредельных с НКР территорий под контроль Азербайджана. Джеймс Уорлик сообщил, что сопредседатели МГ ОБСЕ поддерживают постоянный контакт со сторонами конфликта на самом высоком уровне, выступая с призывами соблюдать режим перемирия, а также в целях сокращения применения насилия и инициирования всестороннего решения карабахского конфликта.

«Президенты Армении и Азербайджана должны проявить политическую волю для достижения этих целей. Несмотря на то, что в данный момент нет конкретных планов по решению конфликта, но мы готовы в любой момент посетить регион для конкретизации дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Нашим приоритетом на данном этапе является долгосрочное соблюдение режима прекращения огня», — заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ.