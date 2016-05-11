Анкара, 11 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Высокопоставленный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бурхан Кузу, заявил 11 мая, что Турция будет высылать всех беженцев в ЕС, если парламент блока примет «неверное решение» относительно безвизового режима с Анкарой, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нависшая над Европой беда

«Если они примут неверное решение, мы пошлем беженцев», — написал Бузу в своем микроблоге Twitter. В интервью Bloomberg он добавил: «Если двери Турции будут открыты, ЕС ожидают тяжелые времена», — заявил он.

Угроза Кузу — также высокопоставленного члена правящей Партии Справедливости и развития — прозвучала на фоне растущих сомнений относительно соглашения между ЕС и Турцией по остановке потока беженцев из Ближнего Востока и Африки.

В обмен на то, что Анкара будет забирать вынужденных переселенцев назад, Турции предложили не только финансовая поддержка и возможность в будущем вступить в ряд стран-членов ЕС, но и соглашение по либерализации визового режима с ЕС.