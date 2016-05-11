Новосибирск, 11 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Последний российский император довел страну до трагического переворота, за которым последовал тяжелый и позорный Брестский мир, репрессии, развал империи. Ему точно не место в «Бессмертном полку», и не только по политическим причинам, он просто концептуально не вписывается в эту акцию, сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

«Няш-Мяш»

«Появление прокурора Крыма Натальи Поклонской с его портретом говорит, видимо, о том, что она все-таки думает в карьерном плане о нечто большем, чем нынешняя должность — очевидно же, что она хотела выделиться, создать информационный повод. Однако выбор Николая II свидетельствует — она еще неопытна в вопросах публичной политики, и кроме «Няш-Мяш» в паблисти-то ее по большому счету ничего нет. Видимо, окружение Поклонской решило, что любое ее публичное действо будет сопровождаться некритичным обожанием и умилением. Однако на «няшках» далеко не уедешь, нужно все-таки иметь, как это модно сейчас говорить, позитивную и конструктивную повестку, а также представление о том, что уместно и что не уместно. Николай II в «Бессмертном полку» — неуместен», — уверен политолог.