Астана, 11 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Китай и Латинская Америка — самые популярные у казахстанских фигурантов «Панамского архива» направления для размещения офшорных компаний. С 2013 года число казахстанцев, чей бизнес зарегистрирован в офшорных юрисдикциях, выросло в четыре раза. В апреле 2016 года казахстанский филиал Transparency International приступил к изучению казахстанской части «панамского архива». Сегодня «Трансперенси Казахстан» предоставил ИА REGNUM эксклюзивное право публикации итогового анализа. Приводим его текст полностью.

Трансперенси Казахстан Диаграмма 1: Статус компании

В начале апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ — основанная в 1997 году сеть журналистов, в которую входят 185 репортеров из 65 стран. Консорциум был основан в качестве проекта Центра по общественному контролю с целью расширения защиты интересов общественности, концентрируя усилия на вопросах, которые не были решены в рамках границ одной страны — прим. автора) обнародовал документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. Объемный архив документов о клиентах панамской компании был передан журналистам в 2013 году одним из сотрудников Mossack Fonseca на условиях полной анонимности. Эту «утечку» назвали самой крупной за всю историю журналистских расследований. Она содержит около двух с половиной террабайтов информации, в ней упоминаются граждане более 200 стран/территорий и более 214 тысяч офшорных компаний. Среди фигурантов офшорных списков действующие лидеры стран и известные политики, бизнесмены, знаменитости и преступники. Для обработки полученного архива Международным консорциумом журналистских расследований были привлечены более 370 журналистов из 76 стран, которые несколько лет исследовали массивные архивы Mossack Fonseca.

Следует отметить, что публикация данных о держателях офшоров — не первая в истории работы ICIJ. Впервые данные о 130 тысячах лиц — держателях офшорных компаний из более чем 170 стран были опубликованы в апреле 2013 года в рамках проекта «Offshore leaks». Ровно через три года ICIJ публикует новую базу данных, так называемый «панамский архив», где вновь говорится о держателях офшоров.

Результативность «панамских архивов»

Скандал, вызванный публикацией до этого закрытых данных, уже повлек вполне серьезные последствия для многих. Здесь необходимо отметить, что данные рассекреченных документов больше всего ударили по политикам. Особенно неудобно стало тем, кто изо дня в день, со всех трибун, рассказывал про справедливость, транспарентность и всякого рода равные возможности:

Премьер-министр Исландии подал в отставку через несколько дней после публикации «панамских архивов».

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон после нескольких дней отрицания признал наличие доли в компании своего отца и сообщил в публичном заявлении, что свои активы в отцовской компании он продал до вступления в должность премьера.

В отношении президента Аргентины Маурисио Макри начато расследование в связи с тем, что в его собственности оказались две офшорные компании.

Президент Пакистана Наваз Шариф пообещал создать комиссию, которая должна разобраться, каким образом трое из его детей связанны с офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и в собственности которых находится минимум шесть особняков в Лондоне стоимостью в миллионы долларов.

Парламент Украины потребовал от президента Порошенко разъяснить ситуацию с его офшорной компанией Prime Asset Partners Ltd.

Сложил свои полномочия член комитета по этике ФИФА Хуан Дамиани, чьи офшорные компании оказались связанными с фигурантами коррупционного скандала и футбольными функционерами — Йозефом Блаттером и Мишелем Платини.

Глава австрийского регионального банка и член наблюдательного совета банка ABN AMRO (Нидерланды) также подали в отставку.

Швейцарские власти начали расследование в отношении отделений банков HSBC, UBS, Credit Suisse и женевского филиала Deutsche Bank, которые обслуживали счета офшорных компаний и, по некоторым данным, могли помогать своим клиентам уходить от налогов.

Правительство Франции заявило о начале расследования в отношении лиц, упомянутых ICIJ в «панамских архивах».

Министр промышленности Испании Хосе-Мануэл Сориа объявил об отставке в связи с тем, что его имя было упомянуто в «панамских архивах».

Упомянуты в «панамских архивах» родственники и приближенные политиков различных государств: Кохо Аннан — сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, Пилар де Бурбон — сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, Клайв Зума — племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, Алаа Мубарак — сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы — двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, супруга азербайджанского президента Мехрибан и его дочери — Арзу и Лейла, связанные с несколькими офшорными компаниями, которые могли быть созданы для сокрытия доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Также в опубликованных документах упоминаются собственность и активы внука казахстанского президента Нурали Алиева, занимавшего недолгое время высокий пост в акимате Астаны. Офшорная компания (неактивная на данный момент) министра образования Казахстана Ерлана Сагадиева. Компания, связанная с Даригой Назарбаевой, вице-премьером казахстанского правительства, которая поменяла владельца до перехода Дариги Назарбаевой на государственную должность. Ранее на нее была зарегистрирована компания Asterry Holdings LTD на Британских Виргинских островах, которая поменяла владельца в 2012 году.

Немецкая Süddeutsche Zeitung сообщила, что анализ данных «панамского архива» говорит об активном использовании различными специальными службами офшорных компаний для своих операций. Клиентами Mossack Fonseca оказались сотрудники специальных служб Колумбии, Руанды, Саудовской Аравии, Центрального разведывательного управления США.

Совершенно неожиданно вскрылись документы, четко показывающие тесные связи российских бизнес-структур и политических функционеров США. В частности, некоторые документы дают основания полагать, что структуры Сбербанка России финансировали кампанию кандидата в президенты от Демократической партии — Хиллари Клинтон через The Podesta Group, которая официально зарегистрирована в США и действует в Вашингтоне как американский лоббист, и которая получает финансирование через принадлежащее банку инвестиционное предприятие «Тройка диалог».

28 стран договорились обмениваться информацией о конечных бенефициарах (владельцах) офшорных компаний. Проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров предполагает, что налоговые и правоохранительные органы присоединившихся стран создадут реестр конечных бенефициаров офшорных компаний и трастов, что позволит более эффективно выявлять и расследовать преступления, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от налогов. Страны — участницы проекта планируют также создать черный список не желающих сотрудничать юрисдикций.

За несколько часов до публикации очередной порции документов «панамского архива», 9 мая 2016 года, администрация президента США выступила с инициативами, которые должны способствовать большей прозрачности корпоративного сектора и усилить практики раскрытия информации, противодействовать отмыванию денег и уклонению от налогов. В частности, одно из предложений Обамы касается того, что финансовые учреждения США (банки, фонды, др.) обязаны проверять информацию о реальных владельцах и бенефициарах офшорных компаний, которые открывают у них счета, и по запросу предоставлять правоохранительным органам такого рода информацию. Второе предложение затрагивает деятельность иностранных компаний, в том числе и офшорных, работающих в США, которые должны будут получить регистрационный номер налогоплательщика и сообщать властям США о своих собственниках и сделках. В качестве третьего предложения в Конгресс США поступил внушительный пакет законодательных актов по противодействию коррупции, большей прозрачности корпоративного сектора и т.д.

Кто стоит за публикацией документов «панамского архива» и так ли важно это?

На тему заказного характера «панамского архива» высказались практически все упомянутые лица и государства. Однако, принимая во внимание тот факт, что публикация архива немного «скорректировала» планы большинства мировых лидеров и членов их семей и оказалась, мягко говоря, некстати для самых ярых «защитников» и пропагандистов прозрачности и подотчетности, версия о заговоре против кого-то конкретно — маловероятна.

Сам же источник, который 6 мая 2016 года, за три дня до публикации очередной порции переданного им архива, выступил с открытым заявлением о причинах, которые побудили его предать гласности документы, оказавшиеся в его распоряжении, а также сообщил о готовности сотрудничать. Источник подписался Джоном Доу, видимо, сравнивая себя со знаменитым героем одноименного сериала, где простого человека Джона Доу бездействие правоохранительных органов и несовершенство судебной системы вынудили выйти на улицы города и начать творить правосудие собственными руками. Многие считали его народным мстителем, который борется за безопасное общество и является настоящим героем, другие же — преступником, творящим беззаконие и самоуправство.

Тем не менее, вне зависимости от того, с кем сравнивает себя вышеупомянутый Джон Доу и кем он является на самом деле, обнародование «панамского архива» — очень позитивная вещь. Прежде всего потому, что сейчас, после такого масштабного рассекречивания, мир узнал на конкретных примерах, что же такое глобальная политическая коррупция и незаконное обогащение за счет рядовых граждан.

Кроме того, теперь можно увидеть, к чему привела безответственность и лицемерие политиков, считавших себя вершителями судеб.

»…Не надо обольщаться, панамское досье — это вообще про всех. И сколько бы ответственные за имидж власти лица или просто многоуважаемые конспирологи ни били в набат, что это «заговор-заговор-заговор», это не так. Досье опубликовано целиком и содержит полномасштабный Ноев ковчег пользователей офшорными услугами из как минимум 72 юрисдикций. … Так что миру показали лишь, скажем так, одну серию из всех сезонов «Игры престолов». Почему это расследование — про коррупцию, а не просто про офшоры, оптимизацию налогов и т. п. Просто потому, что Конвенция ООН о борьбе с организованной преступностью и отмыванием преступных доходов 2000 г. и соответствующие требования органа, отвечающего за её исполнение (FATF), однозначно определяют: любые движения средств «политических лиц» (PoliticalyExposedPersons) и аффилированных с ними физических лиц (родители, дети, независимо от возраста, супруги, бабушки, дедушки, братья-сёстры и бизнес-партнёры) должны проверяться на коррупционную составляющую. Ибо у «политического лица» по определению не должно быть движения средств, которые бы не фигурировали в его официальной декларации о доходах и имуществе. А всё иное должно быть проверено. Обратите внимание: не сразу отнято, а проверено. Но, похоже, этого не происходило вообще нигде и никак», — заявила Елена Панфилова, вице-президент Transparency International в своей статье в газете «Ведомости».

Но вернемся к мотивам человека, который, несмотря на серьезные и вполне реальные риски для своей безопасности и жизни, решился на передачу такого объемного архива данных. Свое заявление общественности он назвал «Ветер перемен» цифровой революции». Основной причиной своих действий он назвал следующее: «Я решил пролить свет на деятельность фирмы Mossack Fonseca, потому что я считаю, что ее основатели, сотрудники и клиенты должны ответить за совершенные преступления, лишь малая часть из которых пока что стала достоянием общественности. На раскрытие всех подробностей омерзительных дел этой компании уйдут годы или даже десятилетия», — заявил Джон Доу.

Кроме того, Джон Доу утверждает, что руководство Mossack Fonseca, используя различные лоббистские инструменты, добивалось изменения и принятия законов по всему миру в пользу своих влиятельных клиентов. Джон Доу также предлагает прекратить рассматривать офшорные компании и юрисдикции как исключительно законный бизнес-инструмент. Он считает, что этого уже давно нет, собственно, как и независимых СМИ, банков, международных организаций, и рассекреченные документы о так называемом «бизнесе» сотен высокопоставленных политиков во всем мире красноречиво свидетельствуют об этом.

Некоторая эмоциональность и популизм заявления Джона Доу, неустановленность его личности и мотивов его поступка (была ли это личная месть или что-то иное), абсолютно неважны. Факт остается неизменным — ни один из крупных или мелких фигурантов не стал отрицать опубликованные данные. Отставки и оправдания говорят красноречивей любых заявлений источника.

Казахстанские участники «панамского архива»

Первые публикации о собственниках офшорных компаний датированы апрелем 2013 года, когда в рамках проекта все того же Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) стали известны имена 64 казахстанцев, чей бизнес зарегистрирован в офшорных юрисдикциях.

В 2016 году список был дополнен. Теперь общее количество прямых упоминаний граждан, чей офшорный бизнес связан с Казахстаном, составляет 265 человек и организаций. Необходимо отметить, что актуальность опубликованной базы данных лиц, связанных с офшорным бизнесом, ограничивается 2015 годом. Средняя продолжительность работы компаний, у которых имеется связь с Казахстаном, составляет два-три года.

По данным «панамского архива», 52% всех упомянутых компаний являются действующими.

Диаграмма 1: Статус компании

Трансперенси Казахстан Диаграмма 1: Статус компании

Как и предполагалось, наиболее удобными офшорными юрисдикциями для лиц, связанных с Казахстаном, являются Британские Виргинские острова. 64% всех упомянутых в «панамском архиве» компаний зарегистрированы именно там.

Диаграмма 2: Юрисдикции

Трансперенси Казахстан Диаграмма 2: Юрисдикции

Что же касается регистрации головного офиса, то лица, связанные с Казахстаном, в 67% случаев предпочитают держать офисы офшорных компаний за пределами Казахстана. Очень популярные направления — Китай и Латинская Америка.

Диаграмма 3: Наличие головного офиса в Казахстане.

Трансперенси Казахстан Диаграмма 3: Наличие головного офиса в Казахстане

Регистрируя компании, лица, связанные с Казахстаном, в 100% случаев указывали свои контактные данные (адреса). Это позволило посмотреть на то, в каких городах чаще всего граждане задумываются о создании офшорного бизнеса:

Диаграмма 4: Города, где зарегистрированы лица, упомянутые в «панамском архиве»

Трансперенси Казахстан Диаграмма 4: Города, где зарегистрированы лица, упомянутые в «панамском архиве»

Если же касаться личностей, упомянутых в «панамском архиве», то можно отметить, что офшорные компании имеют связь с политиками, сотрудниками правоохранительных органов, членами правления банков («АТФ банк» и «Форте Банк»), нефтяными компаниями («Мангистаумунайгаз»), представителями компаний, которые являются крупными подрядчиками в государственных инфраструктурных проектах.

Автор: Наталья Малярчук, председатель попечительского совета ОФ «Трансперенси Казахстан», Алма-Ата.

ИА REGNUM добавляет, что фондом «Трансперенси Казахстан» был также предоставлен список казахстанских лиц и компаний-фигурантов «панамского архива», с которым желающие могут ознакомиться здесь.