Буэнос-Айрес, 10 мая, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Координационный совет российских соотечественников в Аргентине, функционирующий под патронажем российского посольства и осуществляющий мероприятия в основном на бюджетные деньги из России, 7 мая провел в Буэнос-Айресе акцию «Бессмертный полк». Как сообщает ТАСС, собравшиеся в количестве около восьмидесяти человек прошли колонной по парку Ривадавия, держа в руках портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

argentina.mid.ru Акция «Бессмертный полк» в Аргентине

Одним из организаторов и участников акции «Бессмертный полк» был член Координационного совета российских соотечественников в Аргентине, экс-глава этой организации Валерий Еремин.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, родители Еремина прибыли в Аргентину в послевоенный период вместе с бежавшими туда германскими нацистами и коллаборационистами с территории бывшего СССР и стран Европы. В интервью, которое сам Еремин дал 31 декабря 2009 года радио «Эхо Москвы», он сообщил, что его отец, проживавший вблизи Волгограда, ушел вместе с немцами при отступлении. Оказался на территории Европы, откуда уже вместе с молодой женой — «югославкой» — эмигрировал в Аргентину. На вопрос журналиста «Эха Москвы» — что же подвигло молодую чету бежать из Европы в 1948 году в Аргентину, Валерий Еремин ответил: «Европа была в войне, а Аргентина не участвовала». Вот только войны уже не было в 1948 году. А шел активный прием Аргентиной нацистских преступников и их пособников. И как раз именно в 1947—1948 годах. Что же делал Валерий Еремин на акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе и чей портрет он нес?

А вот цитата из мемуаров руководителя «Русского дома» в городе Мар-дель-Плата Анны Строгановой, которая приходится матерью еще одной участнице акции «Бессмертный полк», нынешнему руководителю Координационного совета российских соотечественников в Аргентине — Сильване Ярмолюк. Орфография и стиль сохранены.

«Я в Аргентине. Наконец исполнилось мое желание!.. Первое впечатление ужасное!!! Не зная языка, значит нет контактов с местными жителями, кроме родственников. Начались поиски работы и контактов с какими-нибудь эмигрантами. Первая встреча состоялась!!! Меня и многих старых эмигрантов пригласили на «Православное Рождество» украинцы. Это огромная семья по фамилии Протас. Конечно, вопросы, вопросы и вопросы о Родине, покинутой ими до «Войны» и во время и после «Войны». До «Войны» — это люди из Украины и Белоруссии оккупированной Польшей, во время и после «Войны» — это люди по разным обстоятельствам не вернувшиеся на свою «Родину». Очень интересно, что на празднике было очень много белорусов и поляков, но очень мало русских. О причине я узнала позже, когда пришлось снимать квартиру в городе Мар дель Плата у одного «Власовца» — Фёдоровича Катриченко (так его называли свои знакомые и которым он говорил, что это не его фамилия. Эту фамилию ему присвоили в «Ватикане». Но об этом — потом). Все были очень дружны! Видимо все они сдружились в Аргентине. Это превосходно!!! Ведь, раньше, живя на границе Украины с Польшей, в гор. Белзе, Львовской области, я слышала такую речь: «Як свят святом — поляк вкраинцу не бенже братом». А здесь в Аргентине все стали братьями, все дружны! Все обнимаются!!! Это прекрасно!!!»

Почему общение с власовцами и им подобными вызвало такой восторг у попавшей в Аргентину советской гражданки Анны Строгановой — остается загадкой. Равно как и желание обниматься с ними. Встретила родные души? А руководитель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк читала мемуары своей матери? Как совместить «Бессмертный полк» и это «биографическое эссе»? Кстати, Сильвана Ярмолюк с некоторых пор представляет страны Латинской Америки и во Всемирном совете соотечественников.

Да, в Аргентине, Парагвае, Бразилии, Чили есть потомки выходцев с территории СССР, которые запятнали себя сотрудничеством с врагом, либо позорным малодушием в период оккупации. Да, сын за отца не ответчик. Но неужели в полумиллионной славянской диаспоре Аргентины не нашлось более достойных людей, с которыми посольство России могло бы работать в рамках Координационного совета российских соотечественников? И, уж совсем кощунственно выводить такую публику на акцию «Бессмертный полк», превращая это святое дело в позорный фарс.