Москва, 11 мая, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Выставка «Золотая коллекция «Союзмультфильма» открылась сегодня в Музее новейшей истории города Подольска. Вниманию зрителей представлены редкие эскизы и наброски к мультфильмам, ставшим когда-то шедеврами советской анимации. 124 предмета для экспозиции предоставил Государственный музей кино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эскизы. Выставка «Нереальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма»

Графические разработки в разные года были созданы в стенах киностудии «Союзмультфильм». Посетители увидят, как рисовали Снежную королеву, какой была Дюймовочка, смогут оценить уникальную технику создания медвежонка Топтыжки и многое другое. Выставка приурочена к 80-летнему юбилею киностудии, который состоится 10 июня 2016 года.

Об экспонатах выставки корреспонденту ИА REGNUM рассказал старший научный сотрудник Музея кино, координатор направления анимации Павел Шведов: «В Музей новейшей истории города Подольска мы передали немногим больше сотни копий графических материалов подготовительного периода мультфильма. Это различные эскизы, раскадровки, материалы, сопутствующие созданию анимационного кино. Здесь собраны артефакты к таким эпохальным лентам, как «Ну погоди!», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Трое из Простоквашино», а также ко многим другим картинам, которые не так хорошо известны, но труд художников-постановщиков, создававших к ним эскизы, значим и интересен».

На выставке собраны эскизы к мультфильмам, созданным в период становления и расцвета киностудии. 50-е годы, когда в советской мультипликации доминировал жанр сказок, проиллюстрированы мультфильмами Льва Атаманова «Снежная королева» 1957 и «Необыкновенный матч» 1955 Бориса Дёжкина и Мстислава Пащенко.

О том, как создавались фильмы в 60-е годы можно узнать, посмотрев эскизы к лентам «Дядя Степа милиционер» Аксенчука, 1964, «Дюймовочка» Амальрика, 1964, «Рикки-Тикки-Тави» Снежко-Блоцкой, 1964−1965.

Дарья Антонова ИА REGNUM м/ф «Винни-Пух» реж. Фёдор Хитрук. 1969

Широко представлены на выставке работы одного из самых известных режиссеров отечественной мультипликации Федора Хитрука: эскизы к фильмам «Винни-Пух» 1969, «Топтыжка» 1964, «Каникулы Бонифация» 1965 и другие.

Период 70−80-х годов, когда студия «Союзмультфильм» считалась одной из крупнейших в Европе, проиллюстрирован самыми разными по жанру и стилю произведениями — «Катерок» 1970 Инессы Ковалевской, «Щелкунчик» Бориса Степанцева, 1973, «По следам бременских музыкантов» Василия Ливанова, 1973, «38 попугаев» Ивана Уфимцева, 1976, «Трое из Простоквашино» Владимира Попова, 1978, «Летучий корабль» Гарри Бардина, 1979.

«Интересно понаблюдать состояние персонажа мультфильма на стадии разработки, задолго до выхода картины на большой экран. Мы видим эскизы героев, наброски, то, какими они были до их окончательного утверждения. Мы привыкли воспринимать героев мультфильмов по их экранным образам. Но так мы видим только итог. А в эскизах и раскадровках видны образы персонажей, несколько отличные от тех, которые нам так знакомы», — рассказывает Павел Шведов, — «Выставка ориентирует зрителя подумать, а из чего конкретно и как именно создавался анимационный персонаж. Экспозиция в этом смысле не является исследованием, а только приоткрывает завесу своеобразной тайны, провоцирует вопросы и показывает, насколько трудоёмким является процесс создания мультфильма».

Выставка «Золотая коллекция «Союзмультфильма» продлится в Музее новейшей истории Подольска до 10 июня.