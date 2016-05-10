Москва, 11 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, Госдума обсудит в окончательном третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста государственным и муниципальным служащим, сообщает ИА REGNUM. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

Предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста — ежегодно по полгода — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Одновременно вносятся изменения в законодательство о статусе депутата и члена Совфеда. Увеличивается с 1 года до 5 лет минимальная продолжительность исполнения полномочий для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости. При этом ежемесячная доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма этой доплаты и страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла: при исполнении полномочий депутата или сенатора от 5 лет до 10 лет — 55%, 10 лет и более — 75% ежемесячного вознаграждения. Изменения не коснутся депутатов Госдумы шестого созыва.