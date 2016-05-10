Рейкьявик, 10 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Рейкьявике, столице Исландии, 9 мая прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. На кладбище Фоссвогур в память о павших состоялась церемония возложения цветов, после чего началась акция «Бессмертный полк». Колонна с портретами прошла от мемориала «Надежда» до могилы воина-моряка Александра Малея, единственного советского солдата, похороненного в Рейкьявике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор: Ольга Золотуская/Культурно-духовный центр русскоговорящих соотечественников в Исландии Бессмертный полк завершился у могилы моряка Александра Малея.

На кладбище с поздравлениями в честь 71-й годовщины Великой Победы перед собравшимися выступил посол России в Исландии Антон Васильев. «О всех усопших воинах, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны» настоятель православного прихода Тимофей Золотуский совершил краткую заупокойную литию.

В 11.00 по местному времени — в Москве уже было 14.00 — люди с портретами родственников сформировали Бессмертный полк. Около 30 человек — русские, латыши, белорусы, литовцы и так далее — встали в его ряды. «Акция проходит в Исландии во второй раз, впервые она собралась в год 70-летия Победы. В этом году подключилось уже все-таки больше людей. Кто-то только к этому году сумел найти какую-то информацию о родственниках и оформить портреты», — рассказала атташе по культуре посольства России в Исландии Оксана Михайлова.

Через час после начала шествия участников уже ждали на торжественном приеме в посольстве России. Там собравшиеся и рассказали о тех, чьи фотографии принесли с собой. Языки общения в этот день — русский, исландский, английский. Когда соотечественники начинают рассказывать о своей семье, тут уже сложно говорить не по-русски, отмечает атташе.

Главные гости этого дня, разумеется, ветераны. Однако в Исландии он остался всего один — Мария Александровна Митрофанова (в девичестве Пальковская). В начале войны она трудилась фрезеровщиком на сборке авиационных снарядов в Марийской АССР, в 1943-м обрела специальность, по которой потом работала долгие годы. Радист высшей категории, она трудилась на станции Север-бис (в то время наиболее технологичной и требующей высокой квалификации от радиста коротковолновой станции). До конца войны Мария Александровна служила при штабе 1-го Белорусского Фронта в качестве радиста, координирующего действия наступающих частей РККА и штаба 1-го БФ. Рожденная в Смоленске и до войны успевшая пожить в разных частях СССР, после разгрома Германии Мария Пальковская по приглашению фронтовой подруги перебралась в Ригу. После распада СССР, похоронив мужа, Мария Александровна приняла приглашение дочери и в 2006-м году переехала уже из независимой Латвийской республики в Рейкьявик, где и живет до сих пор.

Исландские герои войны — это моряки, участвовавшие в арктических конвоях. Удобно расположенная между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, между Россией и Великобританией, Исландия имела стратегическое значение для союзников. В рамках системы взаимопомощи из портов Исландии в Мурманск и Архангельск доставлялись военно-стратегические грузы, продовольствие, обратно — сырье. Участников полярных конвоев сегодня в Исландии, к сожалению, уже нет в живых, однако потомки 2-х моряков пришли почтить их память в этот день.

Последние годы праздник регулярно посещают сотрудники иностранных дипломатических миссий, преимущественно из стран Запада, отметила руководитель Центра, координатор «Бессмертного полка» в Рейкьявике Анна Вальдимарсдоттир. «В прошлом году нам выразил устную благодарность поверенный в делах посольства США в Исландии господин Пол О'Фриел (офицер морской пехоты в отставке) за то, что мы помолились за его соотечественников, погибших в годы Второй Мировой войны, на английском языке. Молебн за души усопших воинов проходил на русском, английском и исландском языках», — рассказала она. В этом году мероприятия, организованные российским посольством и духовно-культурным центром, посетили дипломаты США, Великобритании, Канады. Всего же День Победы, день памяти собрались отметить около 150 человек, треть из них — исландцы.