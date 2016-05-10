Магас, 10 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Ингушетии открыли мемориал памяти всех жителей, ушедших защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся домой. На гранитных плитах высечены имена всех 6500 уроженцев республики, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе главы региона.

ingushetia.ru Мемориальные плиты с именами уроженцев Ингушетии, павших в боях в годы Великой Отечественной войны

Как отметил в ходе торжественной церемонии открытия мемориальных плит глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в годы войны на защиту родины из республики были мобилизованы более 21 тысячи человек — почти четвертая часть всего населения. Больше трети из них пали смертью храбрых на поле боя. С открытием мемориала у их родных появилась возможность прийти и поклониться их памяти.

«На этих плитах увековечиваем имена мужественных стойких людей, которые не вернулись с поля боя. Каждый родственник погибшего может прийти сюда, отдать ему дань уважения», — отметил Евкуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы в Ингушетии также состоялось открытие бюста и мемориальной доски Сафарбеку Плиеву, уроженцу республики — защитнику Брестской крепости. Его имя было присвоено погранзаставе «Джейрах».

По городам республики прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие более семи тысяч жителей республики. Они пронесли фотографии погибших в боях в годы Великой Отечественной войны соотечественников по улицам города воинской славы Малгобека, столицы Ингушетии — Магаса, города Карабулака и Сунжи, у Мемориала Памяти и Славы в Назрани.