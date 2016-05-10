Москва, 10 мая, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Закон, дающий право МГУ и СПбГУ самостоятельно создавать диссертационные советы, Госдума приняла в третьем чтении, корреспондент ИА REGNUM 10 мая. МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет получают право самостоятельно создавать советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, устанавливать порядки присуждения, лишения и восстановления ученых степеней и утверждать соответствующие формы дипломов.

l.s.kopytov Главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова (сс)

Такое право получат и «научные организации и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной или научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, либо являются национальными исследовательскими центрами, либо имеют статус государственного научного центра, либо в отношении которых установлена категория «федеральный университет, национальный исследовательский университет». Их перечень установит правительство РФ.

Минобрнауки утверждает перечень отраслей науки, в рамках которых организациям, включенным в утвержденный правительством РФ перечень, предоставляются эти права.

Так, новые полномочия МГУ и СПбГУ получат с 1 сентября 2016 года, а организации из перечня правительства РФ, — со дня включения, но не ранее 1 сентября 2017 года.