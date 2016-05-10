Москва, 10 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам 10 мая, почему руководство Грузии и Украины не получило поздравлений с Днем Победы от Владимира Путина. Глава государства поздравил с праздником только народы двух стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, причиной этого стал отсутствующий на должном уровне или, как в случае с Грузией, вообще отсутствующий диалог с руководством стран. «На должном уровне отсутствует диалог между руководством России и Украины», — пояснил Песков.

Он напомнил, что никогда Россия не была инициатором негативных процессов двухсторонних отношений. Также Песков напомнил слова президента РФ о том, что кризисные отношения между государствами никоим образом не сказываются на добрых чувствах и добрых традициях в отношении народов стран, поэтому поздравления были адресованы народу Грузии и народу Украины.