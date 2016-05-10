Ростов-на-Дону, 10 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Имена донских писателей Михаила Шолохова, Виталия Закруткина и Анатолия Калинина известны во всем мире благодаря произведениям, увидевшим свет уже в мирное время. Но мало, кто знаком с их фронтовыми заметками. Все трое мастеров пера работали в годы Великой Отечественной войны в различных фронтовых изданиях. Память писателей было решено увековечить, и в канун Дня Победы бронзовые бюсты были установлены, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

ИА REGNUM Бюсты писателям-фронтовикам

Почтить память военных корреспондентов можно на улице Пушкинской рядом с Донской государственной публичной библиотекой. Бюсты, которые изготовлены ростовским скульптором Игорем Беловым, должны напомнить горожанам о беспримерном мужестве и отваге летописцев Победы.

Эпизоды фронтовых будней, вышедшие на страницах газеты 56-й армии «За нашу Родину», «Правды» и «Красной Звезды», а также «Комсомольской правды», навсегда останутся в исторических архивах.

Помимо фронтовых репортажей, писатели участвовали в сражениях. Так, Виталий Закруткин прошел с боями Кавказ, вступал в смертельную схватку с врагом в битве за Ростов-на-Дону, принимал участие в освобождении Праги, штурме Берлина. Михаил Шолохов «запечатлел» на страницах романа «Они сражались за Родину» битву за Сталинград, а Сталинскую премию за роман «Тихий Дон» он пожертвовал нуждам фронта. Анатолий Калинин прошел с боями от Терека до Дуная в составе 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознамённого корпуса.

Напомним, что с Дона на фронт ушли без малого 700 тыс. жителей. Домой не вернулся каждый второй. В Ростовской области проживают чуть более 50 тыс. ветеранов, прошедших тропами войны. Из них непосредственных участников боевых сражений — почти 4 тыс. человек.