Москва, 10 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Предложения Минэкономразвития по выходу России из кризиса несостоятельны. Об этом 10 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя доработанный проект макроэкономического прогноза министерства на 2016−2019 годы, который предусматривает возможность восстановления экономического роста благодаря росту частных и государственных инвестиций при сокращении реальных доходов населения.

Цитата из к/ф «Мария-Антуанетта». Реж. София Коппола. 2006. США — Франция — Япония Мария-Антуанетта и пирожные

«Можно очень сильно ограбить людей и тем самым повысить прибыли. Но инвестировать в ограбленных смысла не имеет. Эти деньги просто будут выводиться из страны», — заявил Делягин.

Теоретически план действий МЭР мог бы сработать только при выполнении определенных условий, которых в России не наблюдается, подчеркнул экономист.

«Во-первых, должно быть то, что можно ограничивать. Только за один прошлый год уровень потребления 90% россиян снизился не менее чем на четверть. По официальной статистике в целом по стране он упал на 10%, но официальная статистика, как неоднократно показывали социологи, занижает инфляцию вдвое», — прокомментировал Делягин.

«При этом падение потребления началось не в прошлом году. Сокращение реальных доходов наблюдалось еще летом 2013 года. И сейчас, строго говоря, сокращать доходы уже некуда», — продолжил он.

Во-вторых, подобного рода модернизационный проект предполагает мобилизационную модель социально-экономического развития. «Это требует и соответствующего государственного аппарата. Однако действующий сегодня государственный аппарат в России экспериментально доказал, что заниматься развитием даже при наличии колоссальных для этого средств он категорически не хочет», — указал Делягин.

«Допустить, что Улюкаев всего этого не понимает, я не могу. Более того, некоторые чиновники в правительстве Медведева понимают, что снижение реальных доходов населения является тормозом экономического развития. Об этом, в частности, говорила Ольга Голодец. И это на самом деле азбука», — заявил экономист.

Но тем не менее идеи о развитии при дальнейшем сокращении или «заморозке» доходов населения возникают в околоправительственных кругах с завидным постоянством, «поскольку эти люди бесконечно далеки от народа», считает Делягин.

«Заявления некоторых членов правительства очень напоминают заявления Марии Антуанетты, когда она говорила, что раз у людей не осталось уже хлеба, то пусть едят пирожные», — подчеркнул он.

«Некоторые работники Минэкономразвития входят в те несколько процентов населения, которые свои доходы наращивают при любых обстоятельствах. А во-вторых, этим людям, видимо, глубоко безразлично, что происходит со страной, поскольку их интересы находятся где-то еще», — заключил Делягин.

Напомним, что 10 мая издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на доработанный проект макроэкономического прогноза на 2016−2019 годы, сообщило, что Минэкономразвития предложило выходить из кризиса через рост корпоративных прибылей при снижении реальных доходов граждан. Согласно документу, реальные располагаемые доходы населения должны сократиться на 2,8% в 2016 году и на 0,3% в 2017. При этом сокращение реальных пенсий составит 4,8% в 2016 году и 2% в 2017.

Основным источником экономического роста, по предположению Минэкономразвития, станет инвестиционная политика корпораций, которая будет поддержана ростом прибылей. Так, в 2018 году при отсутствии девальвационных эффектов они должны возрасти на 12%, а в 2019 году — уже на 10,8%. Предполагается, что активную роль в стимулировании инвестиций сыграет и активная государственная поддержка средствами Фонда национального благосостояния, которая будет направлена на финансирование наиболее перспективных проектов с акцентом на инновационный сектор экономики.

При этом в Минэкономразвития заверили, что ожидают к 2019 году снижения объемов оттока капиталов из страны практически до нуля.