Вашингтон, 10 мая, 2016, 07:27 — ИА Регнум. База данных «панамских документов» о 214 тысячах офшорных компаний обнародована Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Данные опубликованы на сайте offshoreleaks.icij.org.

elfaro.net Mossack Fonseca

ICIJ получил доступ к базе данных в результате утечки информации из архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В базе можно найти, сколько владельцев офшорных компаний проживает в какой стране. Оказалось, что в США владельцами офшоров являются 4,5 тысячи человек, в Великобритании — 920 человек. В России, согласно данным ICIJ, насчитывается 11 516 фирм.

Напомним, что в апреле стало известно об утечке информации из архива Mossack Fonseca: ICIJ тогда сообщил о том, что многие известные деятели из разных государств являются владельцами офшорных компаний. Один из основателей Mossack Fonseca заявил о неправомочности публикации этой информации.

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