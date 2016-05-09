Минск, 9 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. «Длинные выходные» и повышенные меры безопасности в связи с присутствием Александра Лукашенко не способствуют массовости мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После выступления руководителя постсоветской республики утром 9 мая на площади Победы началась подготовка к концерту и вечернему салюту. Минчане массово покидали город с вечера пятницы — столица Белоруссии стала непривычно малолюдной, а во дворах, где накануне были заняты бордюры и счёт свободного места для парковки шёл на сантиметры, теперь можно парковать грузовики.

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После отбытия руководителя постсоветской республики оставшиеся в городе минчане по одному и семьями устремились на площадь Победы. В отличие от официозных мероприятий со странной символикой народный праздник выглядит намного душевнее. Георгиевские ленты, ставшие символом Дня Победы в Белоруссии, отсутствуют в свободной продаже, но находятся при помощи волонтёров и знакомых.

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День 9 мая 2016 года в Минске выдался жарким, а вечер — прохладным. В этом году власти пообещали минчанам особенный салют. В областных центрах также празднуется День Победы — один из главных праздников в календаре белорусов.