Ереван, 9 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Карабахе 9 мая прошли торжества по случаю тройного праздника — 71-летия Победы, создания Армии обороны НКР и освобождения Шуши.

President.am Ереван, 9 мая 2016

Высшее руководство Карабаха и Армении посетило Мемориал в Степанакерте, где возложило цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне и при освобождении Шуши. Среди них президент Карабаха Бако Саакян, премьер-министр Армении Овик Абрамян, депутаты парламентов Армении и Карабаха.

В Степанакерте состоялся также парад с участием почётного караула Армии обороны Карабаха и военного оркестра.

Присутствующие посетили также пантеон павших в Арцахской войне и воздали дань их памяти.

Торжественные мероприятия по случаю дня Победы и освобождения Шуши прошли также в Ереване и других городах Армении.

9 мая в Ереване впервые прошла акция «Бессмертный полк». Участники «Бессмертного полка» пронесли по центру Еревана фотографии своих дедов и отцов, а затем в парке Победы возложили цветы к могиле Неизвестному солдату.

Президент Армении Серж Саргсян вместе с его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином Вторым также посетил столичный парк Победы и в сопровождении ветеранов войны, высшего офицерского состава ВС РА, представителей общественных организаций ополченцев-азатамартиков, аккредитованного в Армении дипломатического корпуса возложил венок к могиле Неизвестному солдату.

В связи с победой в Великой Отечественной войне и годовщиной освобождения Шуши президент страны воздал дань уважения и благодарности памяти героев, пожертвовавших своими жизнями для защиты Отечества и во имя мира.

Вместе с участниками мероприятия Серж Саргсян присутствовал на торжественном параде Вооруженных сил Армении, войск пограничной службы РФ, подразделений почетного караула, курсантов военного института имени В. Саргсяна и воспитанников военно-спортивного училища имени М.Мелконяна.

Затем Серж Саргсян посетил традиционно организованную в парке по случаю праздника Победы полевую кухню и поздравил собравшихся за обеденным столом в солдатской палатке ветеранов, пообедал и побеседовал с ними вокруг интересующих ветеранов вопросов.

Президент страны также выступил с посланием, в котором поздравил соотечественников с праздником Победы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем послании Серж Саргсян, в частности, отметил:

«Для нашего народа Вторая мировая война стала, действительно, Великой Отечественной войной. Многие армяне сражались за свободу и светлое будущее своей Родины. Сражались на всех фронтах, на поле боя и в тылу. Сегодня мы воздаём дань благодарности и уважения светлой памяти наших героических предков, которые сотнями тысяч пали в борьбе со злом.

Мы также воздаём дань уважения и благодарности тем, к сожалению, уже малочисленным ветеранам, которые и сегодня с нами.

Это праздник не только боевой победы, но и мира. Вместе с другими народами Советского Союза мы заплатили очень высокую цену за эту победу, заслужив мир.

Этот мир дал нам историческую возможность вновь, как народу, встать на ноги экономически, культурно и политически. И мы знаем цену этого мира.

Дорогие соотечественники!

9 мая для нас обрело новый смысл и новую ценность в 1992 году освобождением Шуши. Многовековой культурный центр Арцаха, который традиционно распространял вокруг себя свет, образование, науку и искусство, был превращен в чудовищную огневую точку, сеющую вокруг смерть и разрушения. Освобождение Шуши было вопросом нашей жизни и смерти, и мы в тот же день 9 мая повторили подвиг наших отцов и дедов, переломив ход войны.

Через 24 года после того дня, в прошлом месяце, уже сыновья освободивших Шуши ополченцев повторили подвиг своих отцов. И они сделали это уже не в составе отрядов фидаинов, а регулярной армии. Они доказали, что каждое новое поколение армянского народа готово по новому и более уверенно защищать свою свободу, мир и права.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с этим великим праздником! Желаю мирного неба и плодотворного труда!»