Ашхабад, 9 мая, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей и гостей страны с 71-й годовщиной Победы в войне 1941−1945 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Туркменский лидер отметил, что 9 мая — это «прекрасный праздник, способствующим приумножению общечеловеческих ценностей и укреплению гуманистических отношений».

«День Победы — это праздник, провозглашающий идеи мирного сосуществования, доброй воли, гуманизма, призывающий народы к дружественным и братским отношениям. Праздник Победы играет важную роль в укреплении сплоченности общества, воспитании молодого поколения в духе истинного патриотизма и высокой нравственности. Поэтому в нынешнюю эпоху приумножения международного авторитета и престижа независимого нейтрального Туркмении, проводящего политику миролюбия и дружбы, День Победы широко, с особым волнением и гордостью отмечается в нашем родном краю как значимая дата, утверждающая исконную приверженность туркменского народа добрососедским отношениям», — сказал он.

Гурбангулы Бердымухамедов заявил о том, что в этот день туркменистанцы с глубоким уважением вспоминают своих героев, проявивших в жестоких битвах во имя свободной жизни высокий образец мужества, отваги и несгибаемой воли, а также тружеников тыла, которые день и ночь несли трудовую вахту, приближая долгожданную Победу.

«В ту трагическую пору, скорбная память о которой живет в сердцах людей, тысячи наших соотечественников плечом к плечу с представителями братских народов мужественно и стойко прошли полные тяготами дороги войны. В суровых схватках во имя мирной, спокойной и свободной жизни проявили высокий образец храбрости, доблести и отваги. В долгий период военного лихолетья все население Туркмении самоотверженно трудилось с великой верой в славную Победу, безграничной любовью к жизни и Родине. Героическая история тех лет приумножает в наших душах чувство огромной гордости и благодарности», — добавил он.

Президент также заострил внимание на том, что «сегодня в независимой нейтральной Отчизне каждый человек наслаждается счастливой жизнью».

«Созидательная энергия и усердный труд туркменистанцев, мудрые советы и наставления старшего поколения беззаветно любить Родину, быть гуманными и целеустремленными — это надежная основа наших успехов, единства и сплоченности общества», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным в настоящее время в Туркмении проживает свыше 700 ветеранов войны и более 100 солдатских вдов. Отметим также, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, были удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами ордена Славы.