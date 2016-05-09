Рим, 9 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня на монументальном кладбище Милана «Маджоре» прошла акция «Бессмертный полк». В акции приняли участие около 300 человек. Место проведения акции было выбрано не случайно, именно на кладбище «Маджоре» покоятся советские воины и итальянские партизаны, погибшие во Второй мировой войне. Генеральный консул России в Милане, генеральный консул Белоруссии в Милане и почетный консул Армении в Милане возложили венки к мемориалу советским и итальянским партизанам.

В шествии также приняли участие представители Национальной ассоциации итальянских партизан — ANPI, граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении, проживающие в северных районах Италии, ученики и учителя Образовательного центра «Гармония».

Координатор «Бессмертного полка» в Милане, член Правления Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Татьяна Рябченко рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что русскоязычная община в Италии живет разрозненно, мероприятия к 9 мая обычно организовываются на местах. Главной целью проведения акции 9 мая было объединение соотечественников. Таким образом, был создан виртуальный полк, где проживающие в Италии соотечественники смогли рассказать о своих родственниках, участвовавших в боях в Великой Отечественной войне.

«Мы полностью удовлетворены сегодняшним мероприятием, надеемся, что на следующий год соберем еще больше участников. Очень важно хранить память о воинах, отдавших свою жизнь за победу, причем неважно, какой национальности были эти люди», — подчеркнула Татьяна Рябченко. Как рассказала координатор акции, у мемориала советским воинам участники акции нашли корзину цветов с украинскими ленточками, кто-то оставил ее рано утром до мероприятия. «Как важно знать, что не все граждане Украины поддерживают фашистский режим Киева», — с радостью прокомментировала Татьяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году «Бессмертный полк» прошагал по Италии в разные дни. Ранее, 7 мая, общественная акция была проведена в русской школе «Гармония» в Милане. 8 мая «Бессмертный полк» прошагал по столице Италии, а также в Венеции и Неаполе.

Автор фото: Иван Сенин