Воронеж, 9 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Воронеже шествие «Бессмертного полка» от площади Ленина до площади Победы собрало более 40 тысяч участников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каширская Марина ИА REGNUM Сбор «Бессмертного полка» в Воронеже

Колонна участников всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» формировалась на улице Дзержинского, на подходах к которой были установлены металлодетекторы. Почти 40 тысяч человек пришли с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне. Те, у кого не сохранилось снимков, приносили плакаты с именами и фамилиями.

Шествие завершилось на площади Победы, где в рамках флешмоба «Алая память Победы» в небо была выпущена тысяча красных воздушных шаров.

Акция «Бессмертный полк» проходит не только в крупных городах, но и в небольших селах и поселках по всей стране. Кроме того, к акции присоединились Болгария, Великобритания, Литва, Германия, Армения и другие страны.