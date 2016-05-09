«Бессмертный полк» в Воронеже собрал 40 тысяч участников
Воронеж, 9 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Воронеже шествие «Бессмертного полка» от площади Ленина до площади Победы собрало более 40 тысяч участников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Колонна участников всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» формировалась на улице Дзержинского, на подходах к которой были установлены металлодетекторы. Почти 40 тысяч человек пришли с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне. Те, у кого не сохранилось снимков, приносили плакаты с именами и фамилиями.
Шествие завершилось на площади Победы, где в рамках флешмоба «Алая память Победы» в небо была выпущена тысяча красных воздушных шаров.
Акция «Бессмертный полк» проходит не только в крупных городах, но и в небольших селах и поселках по всей стране. Кроме того, к акции присоединились Болгария, Великобритания, Литва, Германия, Армения и другие страны.