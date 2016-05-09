Ростов-на-Дону, 9 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в честь 71-й годовщины Великой Победы с портретами своих родных, защитивших родную землю от фашистских оккупантов, прошли тысячи человек. Число участников акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону и области превысило отметку в 80 тыс., но точное количество организаторы проекта пока назвать затрудняются. Очевидно, что прошлогодний рекорд побит. По предварительным данным, в шествии, которое прошло в донской столице, приняли участие более 50 тыс. человек. Перед началом акции каждый мог возложить цветы к Вечному огню и почтить минутой молчания павших от рук фашистских оккупантов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Пока «Бессмертный полк» формировался на площади Карла Маркса, на площади Театральной состоялся военный парад. Перед тем, как дать старт Параду Победы свои места на трибунах занимали представители власти, общественных организаций, а также те, кто защитил родную землю от фашистов — по главной площади донской столицы чеканили шаг ветераны Великой Отечественной войны.

В военном параде приняли участие более 2 тыс. военнослужащих и 60 единиц современной военной техники. Начали шествие воспитанники Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса, Аксайского Данилы Ефремова кадетского корпуса, Шахтинского Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса, затем стройными рядами прошли войска Ростовского-на-Дону гарнизона. Тысячи зрителей с шариками и цветами в руках, Георгиевской ленточкой на груди, флажками наблюдали, как по площади Театральной и далее по улице Большой Садовой прошла тяжелая техника — бронеавтомобили, ракетные комплексы, зенитные установки, а также военные машины «Рысь».

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Акцией «Земной поклон вам, ветераны», которую организовали более 1,5 тыс. волонтеров, завершила Парад Победы. На Театральной площади было развернуто Знамя Победы.

Участники шествия «Бессмертный полк» перед тем, как двинуться в путь, выстроились в несколько колонн. Возглавляли пеший строй байкеры, которые также взяли с собой портреты фронтовиков, которые отдали жизни за освобождение Отечества от коричневой чумы. К моменту начала шествия густые тучи над городом рассеялись, и ровно в 11:00 участники двинулись в путь, распевая песни военных лет и возгласами «Ура!», «Спасибо за Победу!», «С праздником!».

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Нескончаемый людской поток с фотографиями летчиков, танкистов, медсестер, всех, кто защищал Отечество от фашизма, растянулся на несколько километров. Стоит отметить, что стартовала акция в 11:00, а завершилась в обед. Потомки освободителей, которые не дожили до победного мая 45-го, либо ушли из жизни уже в мирное время, все-таки прошли торжественным маршем в Параде Победы.

Ольга Лавриненко прошла вместе с однополчанами своего отца — ветерана 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознамённого корпуса Василия Никитовича Лавриненко. Фронтовик прошел войну разведчиком, а умер уже в мирное время.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

«Ему было всего 19 лет, когда он ушел на фронт. Папа воевал разведчиком, был у него конь Огонёк. Он рассказывал о том, как сражался с однополчанами, не щадя своих жизней. Приходилось спать в окопах, рассказывал о тяготах войны, о том, что солдаты не думали о том, чтобы беречь себя, и делали все для Победы. Я мало знаю о войне от него, так как делился воспоминаниями он неохотно. Перед тем, как пройти в «Бессмертном полку», я возложила цветы к Вечному огню. Участвую в акции я впервые, и очень надеюсь, что наши внуки продолжат эту традицию. Приятно видеть людей, которые пришли вместе с детьми», — поделилась Ольга Васильевна.

С портретом фронтовика Геннадия Георгиевича Таратынова третий год шагает его сын Олег. «Мой отец воевал на Ленинградском фронте, умер уже после войны в госпитале. Он очень много рассказывал о войне, и много неправды мы слышим сегодня. В те годы и дружба была фронтовая, и никаких попоек не было. Там даже сквернословия не было, настолько была глубоко порядочная армия», — отметил участник акции.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Одно из ярких воспоминаний, о которых Олегу Таратынову рассказывал его отец, было об освобождении станицы Елизаветино в Ленинградской области. «Это случилось, когда сняли блокаду с Ропши, была станция Елизаветино в Ленинградской области, а рядом находились немецкие аэродромы, неподалеку — дозаправки. Немцы решительно не хотели станцию отдавать, она переходила из рук в руки пять раз, в итоге немцы отступили, но сожгли все», — сообщил сын фронтовика.

Великую Победу Геннадий Таратынов встретил в госпитале. В годы войны он получил тяжелое ранение, ему хотели удалить ногу из-за газовой гангрены. Сохранили. Но каждый год рана открывалась. «Ранило его во время фронтовой разведки, в ходе которой он столкнулся с немцами. Несмотря на негласный закон о том, что разведка с разведкой не воюет, немцы начали нарушать его. И в одну из разведок наших из укрытия начали расстреливать немцы, так мой отец и получил ранение. Специфическое. Пуля вошла в пятку, прошла через всю ногу, затянула с собой портянку, из-за чего и произошла газовая гангрена. До 60 лет папа не дожил», — сожалеет участник «Бессмертного полка».

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

По его словам, акцию «Бессмертный полк» переоценить невозможно. «Все больше люди вдохновляются, с интересом слушает молодежь. Люди с энтузиазмом встречают, многие дети для себя открывают новые страницы истории, и у них глаза загораются», — сказал Олег Таратынов.

Чествуют и вспоминают фронтовиков целыми семьями. Среди тех, кто пронес портреты родных, — участник трудового фронта Василий Михайлович Антонов. Несмотря на преклонный возраст (ему вот-вот исполнится 85 лет — прим. ИА REGNUM), он в сопровождении сына Михаила встречает 71-й День Победы вместе с фотографией своего отца-фронтовика. «Папа с 10 лет всю войну проработал в тылу, затем был мобилизован. А дед мой — сражался с немцами на поле брани. Я горжусь своей страной, отвагой и мужеством своих родных и всех защитников Отечества», — подчеркнул Михаил Антонов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 9 мая 2016 года

Девятилетний Дима прошел от площади Карла Маркса до Ворошиловского проспекта с портретами своих прабабушки и прадедушки, которых он ни разу не видел, но слышал о них от бабушки и мамы. «Я участвую в шествии впервые, встретил своих одноклассников. Рад, что такая акция есть. Она должна напоминать о том, что такое фашизм и о героическом подвиге наших предков. Об этом нужно помнить всегда», — сказал юный участник «Бессмертного полка».

Добавим, что праздничные торжества в честь Дня Великой Победы продолжатся в течение всего дня на различных площадках города. На Театральной площади все готово для проведения праздничного салюта. Пиротехника охраняется позади мемориального комплекса «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону». Залпы дадут ровно в 22:00 после праздничного концерта, в котором примет участие Александр Маршал.