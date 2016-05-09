Бишкек, 9 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Несмотря на проливной дождь, тысячи киргизстанцев собрались сегодня, 9 мая, чтобы пройти маршем в акции «Бессмертный полк» в столице Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM

Колонна горожан прошла около 7 километров — от парка Южные ворота до «Вечного огня» на площади Победы. В начале пути, по данным мэрии, в колонне было около 15 000 человек, по пути число росло — из домов на обочины дорог выходили горожане, ждущие возможности присоединиться к «Полку».

Среди участников были много молодежи. Люди несли не только портреты, но и флаги СССР, Киргизской ССР, а также нынешний флаг независимой Киргизии. Над колонной, растянувшейся более чем на полкилометра, звучало «ура», «спасибо деду за победу», а также военные песни.

Впервые в Бишкеке акция «Бессмертный полк» прошла в 2014 году — тогда в ней участвовало около 1 000 человек. В 2015-м на мероприятии собралось около 5 000 горожан. В этом году — более 16 000.