Минск, 9 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Белоруссия хранит память о Великой Отечественной войне и не допускает ревизионизма. Об этом 9 мая на площади Победы в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на церемонии возложения венков у обелиска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Особенностями празднования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Минске стало отсутствие традиционного шествия. На площади Победы были собраны ветераны и представители пропрезидентских организаций. У многих были видны таблички с фотографиями участников в Великой Отечественной войны в разном оформлении, аналогичные используемым в рамках акции «Бессмертный полк».

Александр Лукашенко прибыл на площадь Победы на бронированном «Мерседесе» в сопровождении кортежа, с ним не было сыновей. В прежние годы он вместе с сыновьями возглавлял колонну, шествующую к обелиску в центре площади. Рота почётного караула поднесла к подножию обелиска венок, в центре которого из цветов был выложен красно-зелёный флаг, напоминающий флаг БССР образца 1951 года.

После этого руководитель постсоветской республики зачитал своё обращение. Особое внимание Лукашенко уделил проблеме переоценки событий Второй мировой войны и пересмотру её итогов, подчеркнув, что в Белоруссии никому и никогда не будет позволено исказить правду о Великой Отечественной войне и «надругаться над памятью героев войн, прокатившихся по нашей земле». Внезапно он обратился к другой теме, пообещав обеспечить жизнь молодёжи в независимой постсоветской республике.

«Мы боролись за правду о войне. За правду о вашем подвиге. Нам не стыдно перед вами, смотрящими на нас с небес, перед ветеранами Великой Отечественной, с тревогой наблюдающими за безумцами, толкающими планету к новой мировой войне. Как и 71 год тому назад, мы уверены: жизнь и справедливость победят варварство и смерть. Но для этой победы нужны воля, мужество и жертвенность всех людей и народов, желающих жить в мире, их единство перед лицом опасности», — сказал Лукашенко.

«Нельзя забывать, что именно единая семья братских республик Советского Союза явилась той могучей силой, которая сокрушила нацизм и тем самым спасла человеческую цивилизацию от истребления и повального рабства, — сказал он. — Мы помним, как развитые страны Европы, обладавшие мощным военным потенциалом, одна за другой бросали оружие и склонялись в покорности перед фашистской Германией, некоторые даже без боя. Всех парализовал тот ужас, который внушали устроители нового мирового порядка. И только советский народ, ещё не оправившись от революционных потрясений, не залечив как следует раны многолетней гражданской войны, не пал духом перед фашистской армадой».

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — эти слова стали священным гимном в то время. На защиту Родины поднялись все — кадровые офицеры и солдаты, рабочие и хлебопашцы, женщины и старики, вчерашние школьники и школьницы. Волна патриотического порыва и народного гнева была настолько сильной, что мстить за погибших отцов и матерей на фронт шли даже дети. Это была поистине Великая Отечественная война!», — констатировал Лукашенко. Он напомнил о невиданной готовности миллионов советских людей к самопожертвованию, героизм солдат и тружеников тыла, а также талант военачальников, учёных, конструкторов, специалистов военных заводов, добавив, что «организующая роль государства обеспечили крах Третьего рейха и его приспешников».

«Мы горды тем, что неоценимый вклад в Победу над фашизмом внес наш белорусский народ. Его сыновья и дочери стояли насмерть в Брестской крепости, мужественно сражались под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра. Это они пара Варшаву и Прагу, Будапешт и Вену, брали Берлин», — напомнил руководитель республики.

Он отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали около 1,3 млн уроженцев Белоруссии, из которых более 400 стали Героями Советского Союза. Лукашенко также озвучил ещё один тезис, заявленный накануне: «Белоруссия первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессора. Здесь впервые с начала Второй мировой войны самодовольные покорители Европы получили настоящий отпор, что привело к срыву их плана молниеносной войны».

Лукашенко напомнил о партизанском движении в оккупированной БССР, отметив: «За этот период наши партизанские отряды и соединения уничтожили более полумиллиона вражеских солдат и офицеров — не меньше, чем союзные армии Соединенных Штатов Америки и Великобритании после открытия «второго фронта». Он также напомнил о других славных страницах борьбы с агрессором, заявив: «Это ответ тем, кто пытается очернить историю движения сопротивления на белорусской земле. Даже Гитлер, взбешённый эффективными действиями наших партизан, приказал считать войну с ними равнозначной сражениям на фронтах».

«Белоруссия дорого заплатила за Победу. Фашисты превратили наш цветущий край в чудовищный конвейер смерти, создав здесь около 260 концлагерей и 110 гетто. Аресты, пытки, расстрелы и виселицы были обыденными атрибутами этого режима и нашего прекрасного Минска. Весь мир содрогнулся, узнав, что эсэсовские зондеркоманды стерли с лица земли тысячи белорусских деревень, из которых более 600 сожгли вместе с живыми людьми — стариками, женщинами и детьми. Мы никогда не забудем тех, кто погиб за нашу свободу, сражаясь во фронтовых окопах и в партизанских лесах, в подполье и профессиональной разведке. Кто был замучен в лагерях смерти, в застенках гестапо, кто умер от тяжелого труда, холода, голода и недоедания в тылу, отдавая всё для фронта и для победы», — сказал он, объявив минуту молчания.

Обращаясь к международной проблематике (которой он уделил меньше времени, чем в прежние годы), Лукашенко отметил, что ценит «братские отношения с русскими и украинцами». Однако тема гражданской войны на Украине отчётливо не прозвучала — основной темой выступления была именно проблема сохранения исторической памяти.