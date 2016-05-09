Донецк, 9 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в Донецке прошел военный парад по случаю празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в параде были задействованы более 40 единиц военной техники: танки, САУ, БМП, бронетранспортеры, ЗРК, установки РСЗО. Парадными «коробками» по городу прошли военнослужащие ДНР, сотрудники МЧС, МВД, а также курсанты военных училищ. Также на параде была представлена отреставрированная техника времен Великой Отечественной войны.

Командовал парадом министр обороны ДНР Владимир Кононов, глава ДНР Александр Захарченко принимал парад. Торжественные мероприятия проходят при усиленных мерах безопасности. За порядком следят вооруженные автоматами наряды полиции, а также сотрудники скорой помощи и МЧС.

После окончания военного парада в Донецке прошло шествие участников памятной акции «Бессмертный полк», в котором приняли участие порядка 10 тыс. человек. Участники прошли по центральной улице Артема с портретами своих родственников — советских воинов. У мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» и других памятников войны прошли возложения цветов и торжественные линейки.

Все праздничные мероприятия пока что проходят без провокаций.