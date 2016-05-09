Акция-шествие «Бессмертный полк» впервые прошла в Армении
Ереван, 9 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Общественная акция «Бессмертный полк», приуроченная к 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, впервые прошла в Ереване сегодня, 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники «Бессмертного полка» пронесли по центру Еревана фотографии своих дедов и отцов, которые словно ожили в этот светлый и великий праздник — в День Победы.
«Участники акции собрались у сквера Сарьяна и прошли по маршруту: проспект Маштоца до Матенадарана — автопробег до главного входа в Парк Победы — шествие до Могилы Неизвестного Солдата. Впервые за годы независимости Армении участники общественной акции пронесут Знамя Победы», — отмечается в сообщении организаторов акции.
В нём также уточняется, что цель акции — почтить память павших героев, подчеркнуть идею преемственности поколений, воздать дань уважения ветеранам Великой Отечественной.