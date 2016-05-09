Москва, 9 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Более 850 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в административных центрах РФ на 11:00 мск 9 мая. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM координаторы акции, в Новосибирске в шествии прошли 60 тысяч человек, в Хабаровске — 50 тысяч человек, во Владивостоке — 50 тысяч человек, Екатеринбурге — 50 тысяч человек, в Иркутске — 47 тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Стоит отметить, что в 2015 году в Хабаровске было только 800 участников «Бессмертного полка», во Владивостоке — 15 тысяч, в Петропавловске-Камчатском 3 тысячи (2016 год — 15 тысяч), Иркутске — 21 тысяча, Южно-Сахалинске — 1 тысяча (2016 год — 4 тысячи), Магадане — 500 (2016 год — 6 тысяч), Чите — 3 тысячи (2016 год — 15 тысяч).

Добавим, что шествия проходят не только в административных центрах, но и во многих других населенных пунктах субъектов РФ. В большинстве регионов «Бессмертный полк» стартует в 15:00 по местному времени.