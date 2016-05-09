Москва, 9 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве начался парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В первой части торжества примут участие 15 парадных расчетов, включая сводную «коробку» из женщин военнослужащих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Парад начался с боя курантов и традиционного обращения, напоминающего о Победе. «Внимание, говорит и показывает Москва! <…> Смотрите и слушайте Красную площадь», — объявил диктор.

Командует парадом главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков. Парад примет министр обороны России Сергей Шойгу.

В параде примут участие около 10 тысяч военнослужащих, порядка 130 единиц техники и 71 летательный аппарат, включая новинку авиационной техники — военно-транспортный Ил-76МД-90А, а также современный ЗРК С-400, танк Т-14 «Армата», впервые представленный на параде в 2015 году, и новейшие 152-мм самоходные гаубицы «Коалиция-СВ».

Кроме того, в параде примут участие женский расчет и военнослужащие объединенных в 2015 году войск воздушно-космических сил.