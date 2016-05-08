Стокгольм, 8 мая, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в столице Швеции прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине Великой Победы. После посещения специального богослужения, жители Стокгольма почтили память павших минутой молчания и провели акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вера Кулакова-Браннеруд Манифестация у памятника героям-антифашистам Ла Мано

День, когда соотечественники в Швеции массово отметили окончание Великой Отечественной войны — традиционно это выходной день, наиболее близкий к 9 мая — начался с молебна и панихиды по жертвам. Богослужения были организованы Благочинием приходов Московского Патриархата в Швеции в Сергиевском храме. Сразу после службы во дворе находящейся рядом шведской церкви св. Марии Магдалены люди собрались с портретами родственников, павших на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой. Многие со штендерами, как это характерно для российского «Бессмертного полка», кто-то стоял с портретами в руках, отдельные принесли награды предков. Немало было и тех, кто держал просто таблички с именами сражавшихся родственников: фото остались в России.

В «рядах» бойцов, воевавших более семидесяти лет назад, сегодня оказался и Герой России Александр Прохоренко. Его принесла шведка иранского происхождения Парвин Гешвинд. Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года в Сирии при исполнении служебных обязанностей. Подвиг российского лейтенанта не оставил равнодушной жительницу Швеции, ведь, как отметила она, этот человек сражался за нас, и ей как матери знакома горечь такой потери. На втором портрете, который принесла Парвин Гешвинд, запечатлен участник Великой Отечественной войны. Женщина рассказала, что в прошлом году в дни празднования 70-летия Победы в офисе одного из российских информагентств она увидела это изображение. Снимок настолько растрогал ее, что, по словам Парвин, «она просто смотрела и ревела». Парвин сфотографировала портрет и пообещала, что обязательной выйдет с ним в рядах участников «Бессмертного полка».

Параллельно с «Бессмертным полком» в Стокгольме проходила также акция «Георгиевская ленточка», организованная Союзом русских обществ в Швеции. В проведении акции помогали также представители шведских антифашистов. Символы Победы раздавались всем желающим, равно как и ленточки с российским триколором. Надо сказать, что последние разошлись быстро.

«Мы им объясняем, что это под орден, который давался только тем, кто в бою был, а не в штабе сидел, что значат цвета, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как шведы относятся к Георгиевской ленте, Людмила Сигель, организатор акции и координатор «Бессмертного полка», председатель Союза русских обществ в Швеции. — Мы им рассказываем, что это сейчас уже антифашистский символ, и, в общем, многие берут, но и предрассудков тоже много. В общем, конечно, по-разному». Между тем, ленточки — не единственная символика сегодня, два флага Победы принесли представители Шведско-русского общества дружбы — организации, созданной в марте этого года по инициативе шведской стороны.

Это же общество организовало «солдатский обед» для гостей мероприятий. Гречневую кашу варила лично председатель Барбру Челькерюд. К гречке полагались соленые огурцы, в качестве десерта — пряники, привезенные из России. Акцию «Бессмертный полк» предваряло выступление детского церковноприходского хора, после же во дворе церкви св. Марии Магдалены и одновременно в офисе Союза, где также были подготовлены тематические выставки, начались праздничные концерты. Под аккомпанемент двух баянов и аккордеон профессиональные певцы, а затем уже и все желающие исполняли песни военных лет.

Во второй половине дня колонна участников выдвинулась к монументу «Ла Мано» — памятнику пятистам шведским героям-антифашистам, сражавшимся в Испании. Там также были организованы возложение цветов и праздничный концерт.

На вопрос, интернациональным ли получился праздник, Людмила Сигель отвечает: «Не то слово!». «Если так по крови брать — кого только нет! И видно, пришли ребята из бывших союзных республик. И в пилотках, со звездочками. И шведки две есть, тоже в пилотках», — отмечает председатель Союза русских обществ. Тут много смешанных русско-шведских браков, поясняет Вера Кулакова-Браннеруд, участвовавшая в подготовке и проведении мероприятий. Поэтому многие, как и она, пришли всей семьей, с детьми.

В целом же почтить память павших и отпраздновать годовщину Победы в Стокгольме собралось, по разным подсчетам, от 80 до 100 человек, гораздо больше, чем в прошлом году, когда «Бессмертный полк» проводился впервые. По словам организаторов, все прошло, как и было запланировано; органы правопорядка никаким образом не препятствовали проведению мероприятий. Торжества, посвященные Дню Победы, проходят в эти дни и в других шведских городах, где есть русские общества, однако в Стокгольме они стали самыми масштабными.