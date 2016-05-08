Киев, 8 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Жителям Украины необходимо воспользоваться безвизовым режимом с Европой, который скоро начнет действовать, и массово переезжать в страны ЕС. Об этом сообщил украинский писатель Юрий Андрухович в интервью «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я бы вообще советовал украинскому народу максимально воспользоваться безвизовым режимом, который вскоре поступит, и массово уезжать, — говорит он. — Так, чтобы украинские мигранты создали реальную проблему для ЕС».

По его мнению, десятки и сотни тысяч украинских нелегалов должны стать острой «темой» для дискуссий в Евросоюзе.

«И тогда нас (Украину) пригласят в ЕС, — считает писатель. — Это — случай Португалии. В 1993 г. Еврокомиссия решила: чтобы спасти Бельгию, Голландию, Германию от наплыва португальцев, лучше принять их в ЕС».

4 мая европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в интервью радио «Свобода» заявил, что между ЕС и Украиной, Грузией и Косово уже в 2016 году может быть установлен безвизовый режим.

По его словам, указанные страны сделали все необходимое по соответствию стандартам ЕС. Тем не менее для введения безвизового режима необходимо политическое решение — его должны одобрить Европейский совет и Европейский парламент.

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