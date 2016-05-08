Москва, 8 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Самаре остановилось строительство футбольного стадиона, на котором в 2018 году должны пройти несколько матчей чемпионата мира. Об этом сегодня, 8 мая, заявил министр спорта Российской Федерации, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью «Р-Спорт».

ЧМ-2018

Мутко рассказал, что на предстоящей неделе у него есть два больших дела. «В Самаре встал стадион, надо решить этот вопрос. Мне надо забирать экспертизы, пока думаем даже по подрядчику», — посетовал Мутко.

Также, по словам министра, возникли проблемы с земельным участком под стадион в Калининграде, также строящийся к ЧМ-2018. Чтобы решить этот вопрос Мутко нужно слетать в Калининград на один день.

«Это два дела очень серьезных, два очень сложных вопроса», — подытожил глава РФС.

Отметим, подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена» является ПСО «Казань».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.