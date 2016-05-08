Лондон, 8 мая, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Бывшие главы британских спецслужб MI5 и MI6 Эванс Веадейл и сэр Джон Сойерс считают, что возможный выход Соединенного Королевства из Европейского союза сильно ударит по безопасности Великобритании. Об этом спецслужбисты заявили в интервью изданию Sunday Times, опубликованном сегодня, 8 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Британские спецслужбисты

Веадейл напомнил, что в настоящее время разведка Великобритании интенсивно обменивается информацией с коллегами по Европейскому союзу в рамках соглашений внутри ЕС. Эти соглашения позволяют британским спецслужбам использовать базы данных разведок других стран ЕС, что, в свою очередь, помогает выявлять террористов и хакеров.

Если Великобритания выйдет из ЕС, то эти соглашения будут пересмотрены без участия Лондона. «Соглашение, достигнутое без нас, вероятно, будет сильно ограничивать наши нужды… это может подорвать нашу способность защищаться», — подчеркивает бывший глава MI5.

В свою очередь, Сойерс предостерегает, что выход Великобритании из Европейского союза навсегда испортит отношения Соединенного Королевства с другими европейскими странами.

Напомним, в Великобритании 23 июня пройдет референдум о членстве королевства в Евросоюзе.