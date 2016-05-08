Вашингтон, 8 мая, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Известный британский певец и музыкант Оззи Осборн, являющийся одним из основателей группы Black Sabbath, назвал кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа следующим Гитлером. Певец признался, что Трамп пугает его, сообщает 7 мая немецкая Die Welt.

Шедевры политического арта. Джон Хартфилд. Фотомонтажный антифашистский плакат. Гитлер точит ножи, готовясь зарезать французского петуха. Глава МИД Франции Жорж Бонне: «Не бойтесь. Гитлер — вегетарианец». Май 1939 года

«Дональд Трамп и правда пугает меня, — заявил Осборн. — Для меня он следующий Гитлер». Музыкант назвал баллотирующегося на пост главы США миллиардера сумасшедшим. Несмотря на страх, Осборн разобрался в причинах успеха Трампа у американцев: он сам спонсирует свою избирательную кампанию, а также говорит на понятном простым рабочим языке.

Но, несмотря на успех, эпатажный кандидат не получит места в Белом доме, уверен Осборн. Победит на выборах, по мнению музыканта, Хиллари Клинтон, хотя вряд ли ей удастся исполнить все свои предвыборные обещания.

Помимо прочего, Осборн решил сообщить поклонникам о своей возможной политической карьере. «Если вы когда-нибудь задавались вопросом, хочу ли я стать политиком, я бы ответил: «Никогда в моей жизни! Никогда!» — пояснил музыкант.