Минск, 8 мая, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Канадские власти приняли решение об отмене введенных в 2006 году экономических санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, оборот товаров и технологий между двумя странами будет возобновлен, сообщает белорусский портал Tut. by со ссылкой на сообщение, опубликованное 7 мая пресс-службой канадского министерства иностранных дел и международной торговли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

В качестве причины принятого решения в канадском МИД отметили «недавние позитивные события в Белорусии». В их числе такие положительные моменты, как освобождение политзаключенных и прошедшие с соблюдением всех демократических процедур выборы президента страны в 2015 году. Как отмечают авторы сообщения, на последних выборах главы Белоруссии не было зафиксировано «насилия и запугивания». Кроме того, в документе подчеркивается роль Белорусии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее, в октябре 2015 действие антибелорусских санкций приостановили США и Евросоюз. Позднее, в феврале 2016 года решение об отмене санкций в отношении трех белорусских компаний и 170 граждан страны, включая президента Александра Лукашенко, членов его семьи и высших белорусских чиновников, было официально закреплено ЕС. Власти США в апреле 2016 года приняли решение о продлении приостановки действия санкций до 31 октябре 2016 года.