Санкт-Петербург, 7 мая, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП пострадали двое пешеходов. Об этом сообщили «Невским Новостям» в отделе пропаганды УГИБДД по городу.

pixabay.com Авария

Инцидент произошел в субботу, 7 мая, возле дома 3 на улице Восстания.

«Примерно в 11:50 мск на улице Восстания произошла авария с участием внедорожника марки Nissan Qashqai и 2-х молодых девушек-пешеходов, переходивших дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Отметим, что состояние пострадавших девушек оценивается как тяжелое.