Берлин, 7 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Мировому сообществу необходимо активизировать усилия, направленные на урегулирование конфликта в Сирии. Об этом, как передает Deutsche Welle — Russian, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

«Военного решения не существует, только политические переговоры способны вернуть мир в Сирию», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Штайнмайер добавил, что Российская Федерация, помогая правительству Сирии, отстаивает свои стратегические цели.

Однако, говорит дипломат, «Москва тоже не заинтересована в полном развале Сирии как государства и превращении этой страны на долгое время в оплот исламского терроризма, хаоса и анархии».

Штайнмайер добавил, что всем заинтересованным сторонам удалось согласовать формат, в рамках которого РФ, США, Турция, Иран и Саудовская Аравия (важнейшие участники переговорного процесса) ведут диалог друг с другом.

«На этом фундаменте нам нужно выстраивать свой успех, — подчеркнул Штайнмайер. — Мы не можем позволить себе еще пяти лет войны, бегства и разрушений в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии вступило в силу 27 февраля в 01:00 мск. На перемирие согласились пойти практически все стороны сирийского конфликта. Вместе с тем, операция ВКС РФ против террористов из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», запрещённых в РФ, не прекращена.