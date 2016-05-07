Тифарити, 7 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Шеф Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО Шахид Эль-Хафед призывает Совет Безопасности ООН установить дату проведения референдума по вопросу о самоопределении народа Западной Сахары. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Saharauiak Бойцы фронта ПОЛИСАРИО

«Правительство САДР (Сахарской Арабской Демократической Республики требует принятия практических мер против марокканской оккупации, которая подрывает усилия международного сообщества, направленные на деколонизацию последней колонии в Африке — Западной Сахары», — говорится в сообщении.

Глава кабинета министров САДР Абделькадер Талеб Омар и президент республики Мохамед Абдельазиз убеждены, что работа МООНРЗС (Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре) открывает путь к самоопределению края.

5 мая алжирский министр по делам Магриба, Африканского Союза и Лиги арабских государств Абделькадер Мессахель заявил на пресс-конференции в Тунисе, что конфликт в Западной Сахаре — «вопрос деколонизации», который входит в «ответственность исключительно Организации объединенных наций».

Таким образом Алжир выражает свое несогласие с Францией, Испанией, Египтом и Сенегалом, которые поддерживают позицию Рабата в конфликте.

Вот как комментирует ситуацию в зоне конфликта экс-президент Мозамбика Жоаким Чиссано, которого цитирует Deutsche Welle: «Проблема Западной Сахары может рассматриваться как не самая значительная. Но давайте не будем забывать, что искра может воспламенить регион. И мы должны сделать все, чтобы этого не произошло».