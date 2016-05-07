Симферополь, 7 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2015 году заработал 1,404 млн рублей. Декларации о доходах руководства Крыма опубликованы сегодня, 7 мая, на официальном портале правительства Крыма.

kremlin.ru Сергей Аксёнов

Согласно декларации Аксенова, в его пользовании, как и в прошлом году, находится квартира площадью 81,9 квадратных метра, жилой дом площадью 577,5 квадратных метра и земельный участок площадью 607 квадратных метра. Транспортных средств и недвижимости в собственности у Аксенова нет.

Стоит отметить, что в 2014 году Аксенов заработал 1,622 млн рублей.

Супруга Аксенова является собственником трех квартир, общей площадью 178,8 квадратных метров. Также в её собственности нежилые помещения общей площадью 526 квадратных метров и автомобиль BMW.

Кроме того, в пользовании у супруги Аксенова находятся два земельных участка общей площадью 1,568 тысяч квадратных метра и жилой дом площадью 577,5 квадратных метра.

Доходы жены Аксенова по сравнению с 2014 годом возросли с 2,991 млн рублей до 3,427 млн рублей.