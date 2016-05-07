Москва, 7 мая, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В 2016 году Россия отмечает 71-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Героев чтят и помнят: вспоминают дома и шествиями «Бессмертного полка», в ежегодных поздравлениях и заучивая стихи в школах. Но время идет, и в живых остается все меньше участников той войны. Однако они никогда не забудут 9 мая 1945 года. Где и как ветераны встретили День Победы узнали корреспонденты ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Леонид Васильевич Сошин

Леонид Васильевич Сошин (родился в 1920 году — прим. ИА REGNUM), прослужив почти четыре года на Западном фронте, встретил Победу за 3500 км от Москвы, по пути на Дальний Восток. «Ехали мы в простом товарном вагоне. Выбежали радостно, и начали делать салют из пистолетов в небо. Все ликовали!», — поделился он.

Войну ветеран вспоминать не любит, говорит, что тяжело вновь передавать те страшные события, но Дню Победы радуется каждый год. Для него это самый важный праздник — день любви к своей стране. «Я бы пожелал новому поколению, во-первых, не забывать нас, стариков, и хорошо бы нашим традициям следовать: верность к Родине, любовь к Родине!».

Рудольф Александрович Голосов (родился в 1927 году — прим. ИА REGNUM) вспоминает, как, будучи студентом, ждал Победы каждый день, но весть об окончании войны все же стала неожиданной и радостной. Утро 9 мая 1945 года он встретил в стенах казармы Ленинградского военно-морского подготовительного училища. «Вбегает дежурный с истошным воплем «Победа»! Все вскочили. Нас сразу отпустили без всяких ограничений гулять по Ленинграду. Но, поскольку мы были все, как говорится, безлошадные, то есть без копейки денег, то проездили «зайцем» на трамвае. Город был разгромлен, но народ в тот день радовался и гулял», — вспоминает Голосов.

Для Сергея Ивановича Метникова (родился в 1928 году — прим. ИА REGNUM) война не окончилась в 1945-м. Он прослужил на флоте еще 10 лет, уничтожая оставшиеся противокорабельные мины. «Мы служили на тральщиках — это небольшие корабли, предназначенный для обнаружения и уничтожения минных полей. Их на Балтике было больше чем достаточно. Когда мы плавали по Финскому заливу, то моряки его прозвали супом с клецками. Вот этот суп и пришлось расхлебывать нашему поколению», — вспоминает он.

Ветеран боевых действий каждый год приходит в школы и рассказывает про послевоенные траления: «Послевоенные траления, по существу, — это фронтовая работа. Взрывы на Балтике звучали, звучат и еще будут звучать, как эхо прошедшей войны. По существу, это салют тем морякам, которые отдали жизнь, обеспечивая свободное плавание кораблей и судов во время и после войны. Это по существу эхо прошедшей войны».

В этом году на День Победы ветерана пригласили на городские празднования в Москве. Метников говорит, что обязательно пойдет, если не подведет здоровье. Победа для него — это святой и обязательный праздник, сплотивший народ. «Этот праздник был, есть и будет еще долго, как подвиг всего советского народа», — заключил он.