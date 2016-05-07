Луганск, 7 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. На Луганщине подразделения ВСУ один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в селе Калиновка. Об этом вечером 6 мая сообщило оборонное ведомство ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Пираты XX века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Наёмники

Отмечается, что украинские войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что инструкторы НАТО в течение полугода будут обучать спецназовцев ВСУ.

«Военно-политическое руководство Украины продолжает прибегать к помощи западных покровителей как в экономической, так и в военной сфере, путем проведения подготовки личного состава с привлечением иностранных военных специалистов. Командованием ВСУ запланировано проведение в период с 24 мая по 30 ноября 2016 года обучение военнослужащих ВСУ инструкторами из НАТО на базе отдельного полка специального назначения в городе Хмельницкий», — сказал Марочко.

По его словам, в Беловодском районе Луганщины (под контролем ВСУ) идет выдача паспортов граждан Украины иностранным наемникам.

«В Беловодске началась массовая выдача украинских паспортов иностранным наемникам. Это проводится для легализации иностранных наемников, чтобы республики не смогли обвинить украинские власти в использовании иностранцев в вооруженном конфликте в Донбассе. Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог, а наоборот дестабилизирует ситуацию, прибегая к помощи убийц разных стран и национальностей, поскольку жители Украины уже не хотят участвовать в братоубийственной войне», — считает Марочко.

Он также рассказал, что украинские военные выселяют из домов жителей Станицы Луганской и заселяют туда наемников с Ближнего Востока и стран Прибалтики.

«Нашей разведкой выявлено, что в населенном пункте Станица Луганская местным жителям запрещен вход на улицу Ломоносова. Жильцы данной улицы выселены из своих домов. На указанную улицу были доставлены и размещены иностранные наемники с Ближнего Востока, а также члены турецкой националистической организации «Серые волки», — подытожил Марочко.