Бухарест, 7 мая, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Полузащитник бухарестского футбольного клуба «Динамо» камерунец Патрик Экенг потерял сознание во время матча чемпионата Румынии, а позднее скончался в больнице, сообщает Sport.ro.

fcdinamo.ro Патрик Экенг

Инцидент произошёл 6 мая на матче «Динамо» — «Вииторул», завершившемся вничью со счётом 3:3. Игрок вышел на замену на 63-й минуте, а спустя семь минут упал без сознания на поле.

26-летний футболист был срочно доставлен в реанимацию с кардиогенным шоком. За жизнь спортсмена врачи боролись в течение полутора часов, однако спасти его не удалось. Причины смерти футболиста в настоящее время выясняются.

Патрик Экенг перешел в бухарестский «Динамо» в 2016 году из испанской «Кордовы». За румынский клуб футболист сыграл одиннадцать матчей и забил один гол.