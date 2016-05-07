Ереван, 7 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Азербайджан сосредоточил войска и военную технику на нахичеванском (Нахичеванская Автономная Республика — эксклав Азербайджана) отрезке границы, сообщили члены постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам парламента Армении, которые 3 мая провели закрытую встречу с министром обороны страны Сейраном Оганяном.

Член комиссии Хачатур Кокобелян не только подтвердил эту информацию, но также отметил, что азербайджанская сторона на нахичеванском отрезке армяно-азербайджанской границы разместила новые российские пушки.

«Я сам точно проинформирован и могу точно сказать, что, да, на нахичеванской стороне наблюдается скопление войск, скопление военной техники, более того, у армянской стороны есть информация, я сам это подтверждаю как депутат Национального собрания, что туда доставлены новые российские пушки, и эти пушки, как и во всех других местах, выполняют задачу испытаний и адаптации. О скоплениях войск я заявляю со всей ответственностью. Это не просто слухи», — сказал Хачатур Кокобелян в эфире радио «Азатутюн».

Председатель комиссии Корюн Наапетян также подтвердил, что помимо карабахско-азербайджанской линии соприкосновения Азербайджан сосредоточил военную технику также на границе в Нахичевани.

«Да, на некоторых направлениях, в том числе и на указанном направлении (нахичеванском — ИА REGNUM), заметны скопления военной техники противника. Но ситуация находится под контролем. И руководство министерства обороны и генштаб вооруженных сил полностью контролируют ситуацию, наши войска, соответствующие подразделения вооруженных сил полностью готовы противостоять любому нападению. В связи с этим я хочу заверить общественность в том, что уровень боеспособности наших Вооруженных сил очень высок, и все новые вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в указанном вами направлении, в этой связи просто можете быть спокойны, потому что мы в действительности контролируем соответствующую территорию», — заверил Корюн Наапетян.

Члены комиссии по обороне не исключают, что в скором времени Азербайджан может начать широкомасштабные военные действия.

Информацию о возможном нападении азербайджанских ВС 6 мая прокомментировало министерство обороны Азербайджана, заявив (цитата по trend. az) «Армяне каждый день, каждый час и каждую минуту должны ждать освобождения оккупированных территорий и полного постановления территориальной целостности страны со стороны вооруженных сил Азербайджана».

2 мая пресс-служба министерства обороны Карабаха сообщила, что несмотря на то, что в ночь с 1 на 2 мая на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в основном соблюдалась договоренность о прекращении огня, на различных направлениях передовой линии наблюдаются скопления и активные передвижения Вооруженных сил Азербайджана. «Передовые военные части Армии обороны следят за шагами, предпринимаемыми азербайджанскими ВС, и в случае необходимости готовы прибегнуть к соответствующим мерам», — говорилось в сообщении.