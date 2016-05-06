Москва, 6 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации или ВВС каких-либо других стран 4 и 5 мая не совершали полетов в районе лагеря беженцев рядом с населенным пунктом Сармад в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 6 мая, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что российские военные внимательно проанализировали данные объективного контроля воздушного пространства в этом районе за 4 и 5 мая текущего года.

«Полетов российских или других летательных аппаратов над Сармадом не было», — подчеркнул Конашенков.

Что касается удара по лагерю беженцев близ Сармады в провинции Идлиб, то его могли обстрелять из реактивных систем залпового огня. Такие системы в этом районе применяет только террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра».

Конашенков также обратил внимание, что на опубликованных в социальных сетях фотографиях разбомбленного лагеря беженцев, отсутствуют воронки от разрыва авиационных боеприпасов и другие признаки нанесения авиаудара.

Судя по этим фотографиям, версия с ударом из РСЗО по лагерю беженцев выглядит самой правдоподобной. «По лагерю умышленно или по ошибке мог быть нанесен удар из реактивной артиллерии залпового огня, которую сейчас очень активно применяют в этом районе террористы группировки «Джебхат ан-нусра», — подчеркнул представитель российского военного ведомства.