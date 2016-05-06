Новосибирск, 6 мая, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Монстрация не имеет отношения к карнавальной культуре, а ее идейный вдохновитель Артем Лоскутов занимается самопиаром, считает заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований и разработок Новосибирского государственного университета экономики и управления, доктор философских наук Сергей Смирнов.

Анна Алябьева Прошедшая в Новосибирске 1 мая Монстрация вызвала у новосибирской общественности самые разные эмоции: от восхищения до годования

«Я считаю, применять термин «феномен» к Монстрации и Артему Лоскутову невозможно. Он стоит в одном ряду с эпатажными художниками, которые прибивают свои гениталии к мостовой в Москве, а это, на мой взгляд, банальная самореклама. Артем Лоскутов не стремится продемонстрировать свою позицию, не выступает во имя каких-то ценностей, символа веры», — говорит Смирнов, приводя в качестве примера Мартина Лютера.

«Мартин Лютер сказал: «На том стою и не могу иначе». После чего прибил свои тезисы к дверям собора и тем самым предъявил предмет веры, призвал сторонников — основателей протестантизма. Они сформировали одно из самых мощных движений в религии. Значит, если человек демонстрирует позицию, то за этим должен быть какой-то символ веры, он должен что-то отстаивать. Что отстаивает господин Лоскутов? Только свою любимую персону, но никак не свободу. Свободу так не отстаивают, это всего-навсего выпендреж. Свободу надо воплощать в конкретных действиях и институциях, а его действия никак не связаны с ответственностью. Кроме того, за свободу надо отвечать — своей жизнью, здоровьем, профессионализмом. Разговор о свободе не должен ограничиваться только риторикой, это тяжелая работа. Инженер, который работает на заводе, тоже не против свободы, но он делает свое дело, что-то создает. Когда человек просто болтает, ничего при этом не делает, не создает никаких ценностей, не повышает качество жизни — это просто риторика», — считает доктор филосовских наук.

Сергей Смирнов подчеркивает, что некоторые, защищая Лоскутова, говорят о карнавалах в городах Европы и сравнивают Монстрацию с такой же формой карнавала. «Карнавальная культура — богатейшая многовековая традиция. На карнавалах люди раз в год позволяли себе расслабиться, потому что символ веры не позволял этого делать постоянно. Михаил Бахтин описал это в своей книге «Творчество Франсуа Рабле» и ввел термин «раблезианский смех» — когда с помощью смеха разрушаются каноны и привычные нормы, уклады, когда смех и позволял получить тот самый глоток свободы. В Монстрации и другой деятельности Артема Лоскутова ничего этого нет. Это пустой, глупый, неграмотный выпендреж. А современной молодежи этого достаточно, потому что они тоже ничего не отстаивают. Сначала надо сделать что-то — написать хоть строчку книги, посадить дерево, построить дом, а потом говорить власти, что она покушается на нашу свободу, и нести за свои слова ответственность. В данном случае никакой ответственности нет, на этом абсурде просто делают имя, потом уезжают в столицы и продолжают делать карьеру там. Нормальная молодежь не ходит на Монстрацию — они либо деньги зарабатывают, либо делают карьеру ученого, либо уезжают за границу, если в России их ничего не устраивает. Нормальный человек, который думает про свою жизнь, не идет на эту клоунаду — слишком примитивно», — считает эксперт, не забывает он и о новосибирской власти.

«Власти в этой ситуации ведут себя тоже в корне неправильно. Городу не везет с властью. Так глупо, бездарно, непрофессионально управлять городом и регионом… Я давно такого не видел. Это один из примеров, что у нас в городе нет социальной, молодежной, культурной политики. Они говорят то одно, то другое не потому, что такие непоследовательные, а потому что отсутствует позиция. Они просто не знают, как к этому относиться — то ли дружить с Лоскутовым, то ли враждовать, то ли позволять проводить шествие, то ли сажать его в тюрьму. Тем самым они обезоруживают себя. Да, наша власть «разделась». Но это не означает, что Лоскутов — это узник совести, феномен или герой и достоин хоть какого-то внимания. Не надо делать из Монстрации и Лоскутова культ», — сказал в завершении Сергей Смирнов.

Напомним, 6 мая новосибирского художника Артема Лоскутова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за проведение несогласованной Монстрации в Центральном районе Новосибирска. На выходе из зала суда полиция задержала идеолога шествия и отвезла в отдел полиции в Октябрьском районе Новосибирска, чтобы составить протокол о проведении несанкционированного шествия, но уже в Октябрьском районе Новосибирска.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 мая Монстрация прошла сразу за организованым мэрий города молодежным Всешествием.

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До этого Артем Лоскутов заявлял, что данный маршрут согласован новосибирскими властями и даже выложил фото документа, подписанного руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики Анной Терешковой. Однако, сразу после шествия, ее организатора Лоскутова задержала полиция.