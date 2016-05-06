Душанбе, 6 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Глава Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев утвердил проведение в таджикской столице «Недели памяти», посвященной 71-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана в память о погибших таджикских воинах-интернационалистах 7 мая проведет реквием у памятника герою Советского Союза Александру Мироненко. Вечером того же дня военнослужащие душанбинского гарнизона примут участие в фестивале-конкурсе «Солдатской песни», который состоится в городском парке культуры и отдыха «Боги Рудаки».

Кроме того, в Душанбе пройдет цикл встреч с ветеранами Великой отечественной войны и тружениками тыла. Также непосредственно на День победы, 9 Мая, запланированы официальные мероприятия.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился в честь 71-й годовщины Великой победы оказать финансовую помощь ветеранам, труженикам тыла и семьям погибших фронтовиков в размере 2 тыс. сомони (около 17 тыс. российских рублей).

Более 250 тысяч таджикистанцев вступили в Красную Армию за годы войны. Порядка 55 тыс. таджикских воинов награждены боевыми орденами и медалями за проявленные в боях мужество и героизм, из них 68 человек стали Героями Советского Союза и 21 — полными кавалерами орденов Славы трех степеней.

На начало мая, по данным Совета ветеранов, в Таджикистане насчитывается 633 ветерана и около двух тысяч тружеников тыла.