Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В центре Петербурга на Конюшенной площади открыли официальную фан-зону Чемпионата мира по хоккею, матчи которого, в том числе, пройдут в северной столице. В момент открытия фан-зоны неподалеку произошел случай хулиганства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инцидент у кафе на Большой Конюшенной улице Петербурга

Открытие обошлось без длинных торжественных речей, всех желающих пригласили пройти в установленные павильоны или поиграть на специальном поле для хоккея на траве. Пока фан-зона не вызвала большого ажиотажа, Конюшенную площадь посетили около 200 человек, но ожидается, что вечером площадь заполнится — в 16:15 сыграют свои первые матчи Швеция, Латвия, США и Канада, а в 20:15 сборная России выйдет на лед против сборной Чехии в группе А.

Игры ЧМ-2016 в фан-зоне можно будет наблюдать на гигантском экране 12×7 метров. Зона для болельщиков вмещает до 4 тыс. человек, некоторые уже поспешили занять места в ожидании начала трансляций. Кроме того, на Конюшенной площади установлена трибуна на 200 человек с крышей.

Фан-зона разделена на несколько тематических площадок: зона боления с главной сценой для просмотров матчей, спортивная площадка для командных видов спорта и территория для семейного отдыха и развлечений. На сцене также будут выступать артисты и спортсмены. На территории фан-зоны найдутся и фудкорты.

В частности, «Дом хоккея России» призван познакомить посетителей с историей и достижениями отечественного хоккея, там же будет проходить интерактивная программа с участием талисманов хоккейных клубов и черлидерских команд, автограф-сессии, встречи болельщиков и игроков, а в «Парке семейного хоккея» установлены несколько настольных игр и аэрохоккей.

Фан-зона будет работать с 6 по 22 мая в выходные и праздники с 11:00 до 23:00, а также по будням с 14:00 до 23:00.

Спокойное открытие фан-зоны омрачилось инцидентом, который произошел неподалеку — в нескольких домах от Конюшенной площади, на Большой Конюшенной улице, дом 9, группа из примерно 10 человек побила витрины одного из вегетарианских ресторанов. Как пояснила арендатор, молодые люди около 13:45 принялись бить окна и двери, а затем проникли внутрь, где, предположительно, распылили газ. По словам женщины, у арендаторов кафе произошел конфликт с владельцем помещения, который потребовал немедленного выселения.

При этом патрули полиции, которые дежурили неподалеку в фан-зоне, судя по всему, не были обеспокоены происходящим по соседству, и арендатору пришлось дополнительно вызывать правоохранителей на место происшествия. Прибывшие полицейские задержали нескольких человек и увезли для разбирательства.