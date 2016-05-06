Брянск, 6 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Брянске на площади Партизан в канун Дня Победы появился рекламный плакат регионального отделения партии «Родина», на котором изображен американский истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle. Как сообщает портал «БрянскToday», первым заметил нестыковку брянский бизнесмен Николай Виткевич.

Airwolfhound Американский истребитель F-15

На плакате под фотографией истребителя, созданного в середине Холодной войны, написано: «Родина всегда права». Какую родину имели в виду политики, не уточняется.

Американский всепогодный истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle был создан в 1972 году. Задумка самолета появилась раньше, во время военных действий во Вьетнаме. Такие самолеты активно применялись в боях в Ливанской войне, в Ираке и Югославии.

ИА REGNUM отмечает, что подобная ошибка уже имела место в Брянске в 2016 году. В феврале жителей города поздравили с Днем защитника Отечества плакатом с изображением немецкого фрегата F216 Schleswig-Holstein. Растяжка появилась на Центральном рынке.