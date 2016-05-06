Москва, 6 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Безработный житель столицы был задержан стражами порядка при попытке продажи орденов времен Великой Отечественной войны, сообщает 6 мая пресс-служба МВД РФ по Москве.

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«Сотрудники полиции Юго-Западного округа Москвы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего безработного москвича за незаконный сбыт государственных наград», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В роли покупателей наград выступили полицейские, заранее договорившиеся с торговцем о сделке. Злоумышленник был задержан в момент передачи денег, изъятые у него награды были отправлены на экспертизу.

Как оказалось, медали и ордена являются подлинными государственными наградами СССР. По договорной цене в 25 тыс. рублей москвич намеревался сбыть Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «Ветеран труда», юбилейные медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР».

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 324 Уголовного кодекса РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». За данное преступление мужчине может грозить штраф либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

В настоящее время полицейские выясняют, кто являлся владельцем государственных наград, и каким образом они попали к задержанному.