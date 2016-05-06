Ереван, 6 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум.



Alexanyan Флаги Армении и России в Гюмри

Однако по мнению председателя партии «Национальное возрождение», экс-министра обороны, генерал-лейтенанта Вагаршака Арутюняна, это была беспрецедентная по своим масштабам эскалация напряженности.

Наш географический сосед предпринял попытку изменить военный баланс в свою пользу с дальнейшей целью оказывать давление на сопредседателей Минской группы о передаче Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. «Возможно, после подведения итогов этой провокации там наконец появится хотя бы небольшое понимание того, что надо искать компромиссы», — отметил он.

В армянском обществе большие нарекания вызывает факт продажи нашим союзником Россией наступательного вооружения Азербайджану. Насколько соотносимы понятия «бизнес» и «стратегическое партнерство»?

Одной из целей военно-технического сотрудничества является продажа оружия, бизнес, желание заработать. Однако ВТС — очень тонкий инструмент, через который можно влиять на политику региона. И в данной ситуации первое, о чем говорят: нужно ли было продавать оружие или нет? Но если бы не Россия, то его продажу осуществляло бы другое государство. В частности, когда в 2010 году началось военно-техническое сотрудничество между РФ и Азербайджаном, последний уже имел количественное преимущество, приобретая оружие в других странах. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы через ВТС Россия имела большее влияние на Азербайджан, нежели другие государства, которым невыгоден мир в этом регионе. С другой стороны, Армения — член ОДКБ и карабахский конфликт непосредственно задевает интересы РФ. Поэтому нужна была политика по реальному поддержанию баланса, когда четко определены виды вооружения, которые не наносили бы ущерб. Однако именно здесь было допущено искажение. Речь, например, о суперсовременных танках, имеющих очень высокую степень защищенности от противотанковых средств, о тяжелых огнеметных системах «Солнцепек»… И наконец, важно было поставить условие, чтобы Азербайджан не использовал его против интересов России, а это Армения, а это НКР. В таком случае Россия имела бы полное право (хотя она его имеет) выставить Азербайджану претензии по невыполнению условий договора.

В 1994 году Карабах принимал участие в подписании документа о перемирии. Однако в последующем он нигде не фигурировал как сторона переговоров…

Да, это был единственный документ. Потом по определенным причинам Карабах был несколько оттеснен от официального формата. Хотя стоит заметить, что сопредседатели всегда встречаются с карабахской стороной. Сегодня наша цель заключается в том, чтобы Карабах стал стороной переговоров. И нынешняя ситуация этому способствует.

Заявление президента Армении Сержа Саргсяна о возможном признании независимости НКР не запоздало ли в плане отрезвления наших соседей и мирового сообщества в целом?

Нет, не запоздало. Оно очень своевременно в сложившейся обстановке. Возможно, в дальнейшем еще будут обсуждения. Но в любом случае это посыл Азербайджану, что подобные авантюристические действия, а также подрыв авторитета МГ ОБСЕ и т.д. приведут к признанию Арменией независимости НКР. С другой стороны, это также посыл международному сообществу о том, что Армения (в противовес Азербайджану) четко соблюдает свои обязательства и пытается путем цивилизованных переговоров найти компромиссы. Так что заявление президента Армении вполне своевременное, а окончательное решение будет зависеть от дальнейших событий.

Господин Арутюнян, на Ваш взгляд, режим прекращения огня — это «звонок из Кремля», как говорят некоторые аналитики, или неудавшийся блицкриг Азербайджана?

Это комплекс действенных мероприятий. Но в основе лежит стойкость и боеспособность армянских вооруженных сил, не позволивших Азербайджану осуществить свой замысел. Естественно, принижать роль России нельзя: это реакция на уровне президента, затем российские министры обороны и иностранных дел связались со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Все это отличается от реакции других государств, которые сделали свои заявления со значительным запозданием без каких-либо конкретных шагов по предотвращению кровопролития.

Насколько действенна для Армении роль ОДКБ, МГ ОБСЕ, ТС, о которых в свете последних событий в Армении говорят, что осталась только аббревиатура?

Люди, которые так говорят, совершенно не представляют, как осуществляется безопасность нашей страны. Вопрос ответный: а какая может быть альтернатива? Да, в нашем регионе есть еще НАТО.

Успокаивать неспокойный регион сложно. И в таких условиях Армении очень важно иметь боеспособную армию. Несмотря на то, что наш потенциал невелик, тем не менее итоги нынешних военных действий показали, что предпринятые Азербайджаном широкомасштабные действия были отражены. С другой стороны, надо иметь соответствующие международные соглашения в области обороны, необходимы союзнические отношения с Россией, членство в ОДКБ и, конечно, нужна действенная внешняя политика, которая будет обеспечивать нашу безопасность и экономическое развитие.

Тем не менее, насколько реальным могло бы быть участие ОДКБ в нынешнем конфликте с учетом того, что некоторые участники этой структуры откровенно или косвенно поддержали Азербайджан?

Могу сказать, что все проработано на уровне применения стратегических сил для оказания военной помощи государствам-участникам ОДКБ. Здесь нет и не может быть противоречий, поскольку наша безопасность обеспечена договором 1997 года о дружбе и сотрудничестве между Россией и Арменией, договором о российской военной базе, где четко прописано, что в случае агрессии против Армении вступает Россия. В отношении же членов ОДКБ стоит заметить, что каждое государство имеет свой интерес и соответственно в изменяющемся геополитическом поле возможны переоценки. Впрочем, с этих позиций можно рассматривать и блок НАТО. Разве там нет противоречий? Член НАТО Турция оккупировала члена НАТО Грецию, Кипр. Член НАТО Турция не пропускает через свою территорию для нанесения ударов по Ираку члена НАТО Америку. Член НАТО Турция ежегодно нарушает воздушное пространство члена НАТО Греции, причем число нарушений достигает от полутора до двух тысяч в год. В принципе это обычная практика международных организаций, когда интересы участников не всегда совпадают.

Конечно, мне как армянину хотелось бы, чтобы сегодня в вопросе поддержки Армении все было однозначно. Но реальность несколько иная, и нам надо ее принимать спокойно, без обвинений в чей-нибудь адрес. Во всяком случае, структура ОДКБ свое влияние показала, а дальше в этом направлении нам предстоит работать.

Осенью прошлого года турецкие воздушные суда несколько раз нарушали воздушное пространство Армении. Была ли вероятность их вторжения в период нынешних боевых действий на карабахском направлении?

Нет. Хотя вероятность всегда есть. Однако достигнуть какого-либо успеха им не удастся, что прекрасно продемонстрировал прошлогодний пример: как только взлетели наши истребители, чтобы принудить к посадке турецкие вертолеты, они мгновенно ушли на свою территорию. Добавлю, что наша система ПВО сегодня самая мощная и эффективная в регионе за счет зенитно-ракетных комплексов, сплошного радиолокационного поля. Также имеется совместный с Россией объединенный командный пункт. В случае угрозы нападения у нас есть все возможности для отражения.

Беседу вела Наталья Оганова

Газета Ноев Ковчег — ИА REGNUM