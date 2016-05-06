Новосибирск, 6 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, в Новосибирске прошло судебное заседание по административному делу в отношении идейного вдохновителя Монстрации Артема Лоскутова. Дело о проведении несогласованного шествия с абсурдными плакатами и лозунгами 1 мая рассматривал Центральный районный суд города.

Анна Аоябьева ИА REGNUM Артем Лоскутов

Лоскутов поведал в суде историю согласования мероприятия в этом году и попросил закрыть дело «в виду отсутствия состава», отметив, что в этом он не являлся организатором Монстрации и вообще какой-либо акции 1 мая. Также Лоскутов подчеркнул, что ни до начала движения участников шествия, но во время движения полиция не сообщала им о том, что они совершают противоправные действия и не пыталась воспрепятствовать их мероприятию.

В качестве свидетеля был допрошен бывший вице-губернатор Новосибирской области, доктор исторических наук Виктор Козодой, который свою позицию высказал на своей странице в Facebook.

«1 мая 2016 года, около 13 часов я прибыл к месту сбора около театра Глобус, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, предварительно не употребляя алкоголь, в предыдущие 30 лет. На мероприятие прибыл абсолютно осознанно, убеждённый в законности происходящего. Накануне в инете видел документ с резолюцией Анны Терешковой — «согласовано». Перед шествием, по «старой памяти» встретился и переговорил с ответственными работниками правительства области и мэрии города (в том числе и с организаторами Всешествия). Никто (!) из ответственных работников не высказывал каких-либо претензий или опасений к происходящему. Более того, сложилось мнение, что в этом году всем заинтересованным сторонам удалось достигнуть разумного компромисса — одни не настаивали на шествии по Красному проспекту, другие не препятствовали шествию», — отметил Козодой, подчеркнув, что несмотря на то, что на мероприятии было довольно много представителей полиции в форме, он не слышал никаких официальных объявлений от них, или предупреждений, что «мероприятие якобы «незаконно», требований о прекращении «незаконных» действий, и тем более каких-либо попыток со стороны полиции пресечь якобы «незаконное» шествие».

«Если кто-либо считает, что были какие-либо нарушения, то справедливо и привлечь к ответственности не только Лоскутова, а всех присутствующих «нарушителей», всех 1,5−2 тыс. новосибирцев и гостей города, в том числе и меня. Уверен, что нарушений не было, всё было «тихо и спокойно «. Готов, в случае необходимости, подтвердить свои слова, где угодно. В случае признания нарушений, также готов понести «наказание», так как считаю себя соучастником мероприятия, весёлого молодёжного карнавала, и не собираюсь «скрываться». Считаю, что задержание после шествия, каким-то недоразумением, излишне нагнетающим обстановку в городе. Если по итогу суда, будет арестован организатор, то пусть арестуют и меня, так как считаю, что несу моральную ответственность, как «соучастник», раз уж шествие горожан по своему городу «незаконно», — настаивает Виктор Козодой.

В итоге Лоскутова все же признали виновным в правонарушении. Правда судья смягчила ему статью — с части 2 статьи 20.2 КоАП на часть 1 статьи 20.2. Штраф составил 20 тысяч рублей.

Но на этом история с Монстрацией — 2016 не закончилась. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере Артем Лоскутов: «На выходе из суда меня приняли и везут в 6-й отдел полиции с мигалками оформлять еще один протокол по ч.2 ст.20.2, там тоже арест».

По мнению адвоката Валентина Демиденко, Лоскутова задержали в связи с тем, что Монстрация в рамках «Всешествия» пересекла границу Центрального района и аналогичное нарушение ему вменяет полиция Октябрьского района Новосибирска, пишет «Тайга.инфо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что идейного вдохновителя Монстрации в Новосибирске Артема Лоскутова полиция задержала 1 мая, сразу после окончания шествия. Оказалось, что на согласовании массовой акции от 29 апреля, которое было подписано руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, не оказалось подписи мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В отношении Артема Лоскутова был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения шествия. При этом власти города заявили, что не имеют претензий к организаторам Монстрации. Заседание было назначено на 6 мая.

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Напомним, что 1 мая в Новосибирске вслед за организованным мэрий города молодежным Всешествием прошла Монстрация, при этом шествия являлись одним мероприятием. Все прошло весело и спокойно, но, тем не менее, сразу после шествия, Артема Лоскутова задержала полиция. Отметим, что и в прошлом году Лоскутов был задержан на 10 суток после шествия. А потом международная организация Amnesty International назвала его узником совести

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