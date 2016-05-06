Москва, 6 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации выступают за продолжение борьбы с терроризмом, однако призывают избегать действий, которые могли бы помешать «режиму тишины» в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Госдепартамента США по поводу послания Башара Асада Владимиру Путину.

mil.ru Российская авиация в Сирии

«Здесь нужно четко дифференцировать задачи борьбы с терроризмом, — заявил представитель Кремля журналистам. — И никто не говорит, что война с терроризмом будет прекращаться. Поэтому, конечно, наступательные действия против террористов будут продолжаться».

При этом Песков добавил, что мировому сообществу необходимо всячески содействовать «режиму тишины» и избегать всего, что будет способствовать нарушению хрупкого перемирия в арабской республике.

Сложность ситуации в районе Алеппо и многих других регионах страны объясняется тем, что на одной территории тесно перемешаны военизированные группировки террористов и умеренной сирийской оппозиции, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину сравнил подвиги советского народа в Великой Отечественной войне, в частности победу в Сталинграде, с тем, что сегодня происходит в Сирии.

«Сталинград близок Алеппо и всем городам Сирии, а сирийский народ не согласится на меньшее, чем разгром агрессоров и окончательную победу», — отмечалось в телеграмме.

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