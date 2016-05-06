Омск, 6 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. События Омской области 2−6 мая в нашем специальном обзоре.

admomsk.ru В Омске ремонтируют дороги

Полмиллиарда рублей на дороги

Омская область намерена претендовать на 500 млн рублей от общего объема трансфертов субъектам РФ на восстановление дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил распределить 10 млрд рублей сборов от системы «Платон» на улучшение состояния региональных и муниципальных дорог. Механизм реализации данного поручения обсудили 5 мая на селекторном совещании Федерального дорожного агентства с регионами — потенциальными получателями дополнительных межбюджетных трансфертов.

Известно, что размер субсидий на субъект РФ составит от 200 до 500 млн рублей. В правительстве Омской области отметили, что регион рассчитывает привлечь максимально возможный объем средств федерального бюджета — полмиллиарда рублей, причем адресно на дороги областного центра. Губернатор Виктор Назаров распорядился оперативно подготовить все необходимые документы. Перечень конкретных объектов муниципальной дорожной сети Омска уже составлен. Регион должен предоставить свою заявку в Росавтодор до 10 мая. К 12 мая рабочие группы Федерального дорожного агентства определят дороги и объекты, которые получат дополнительные субсидии из госбюджета. Предполагается, что необходимые денежные средства поступят в субъекты РФ к июню, подытожили в облправительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске этой весной сложилась критическая ситуация с дорогами. Жалобы омичей дошли до президента РФ Владимира Путина — о сложившейся ситуации жительница Омска рассказала в ходе «прямой линии» с главой государства.

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Напомним, в конце марта стало известно, что в муниципальные образования Омской области на ремонт автомобильных дорог направлено 650 млн рублей. Из них 643,3 млн рублей направлены городу Омску, который летом 2016 года отпразднует 300-летний юбилей. Также на эти цели дополнительные 200 миллионов рублей пообещало выделить правительство Омской области из регионального дорожного фонда.

Ремонт дорог в областном центре

Определены подрядчики на ремонт дорог в Омске, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 мая, в правительстве региона.

Протоколы проведенных аукционов опубликовало Главное управление контрактной системы (ГУКС) Омской области. По данным управления, по большинству лотов снижения начальной максимальной цены контракта не произошло. Несостоявшимися признаны аукционы на ремонт пяти улиц — Химиков, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Хмельницкого. Основная причина — несоответствие пакета дополнительной документации предъявляемым требованиям.

В облправительстве уточнили, что по лотам на ремонт дорожного полотна данных пяти улиц конкуренция практически отсутствовала: заявилось всего лишь по одному участнику. По условиям аукциона претенденты должны были представить пакет дополнительных документов к своей заявке. В частности, подтвердить наличие опыта выполнения конкретных видов строительных работ в течение нескольких лет. Дополнительная документация была представлена, но не в полном объеме, поэтому комиссия по закупкам признала аукционы не состоявшимися.

«Жесткие требования к претендентам преследуют целью отбор подрядчиков только с надежной репутацией. Критерии определения победителей аукционов являются серьезным барьером для фирм-однодневок», — заверила руководитель ГУКС Омской области Ольга Бацева. По ее словам, сама процедура проведения торгов «максимально прозрачна и полностью исключает предвзятость».

В настоящее время управление прорабатывает изменения в план-график для повторного проведения аукциона. Ремонт 16 омских улиц должен начаться в середине мая. Контролировать прохождение средств и качество результата поручено региональному Минстрою.

Министры-миллионеры

Стали известны доходы членов правительства Омской области за 2015 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах, опубликованным на официальном сайте облправительства, больше всех в прошлом году заработал заместитель председателя правительства региона Владимир Компанейщиков — 31,8 млн руб.

Зампредседателя областного правительства Игорь Бондарев отчитался о доходах за прошлый год в размере 4,1 млн руб. Почти 4 млн руб. заработал министр культуры Омской области Виктор Лапухин.

Зампредседателя облправительства Станислав Гребенщиков отчитался о доходах в размере 3,8 млн руб. Более 3 млн руб. заработали глава областного Минздрава Андрей Стороженко, министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров, министр образования Сергей Канунников. Глава регионального Минфина Вадим Чеченко за прошлый год заработал 2,9 млн руб.

От 1 до 2,8 млн руб. за прошлый год заработали зампредседателя правительства области Татьяна Вижевитова (1,2 млн), министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Виктор Белов (2,8 млн), министр труда и социального развития Владимир Куприянов (2,7 млн), министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Подбельский (1,6 млн), министр имущественных отношений Борис Смольников (1,2 млн), глава Минэкономики Оксана Фадина (2,4 млн), министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов (1,5 млн).

Самым «бедным» министром стал глава областного Минстроя Максим Михайленко. За прошлый год он заработал 561,6 тыс. руб. Однако стоит отметить, что Михайленко стал министром строительства и жилищно-коммунального комплекса региона лишь в марте текущего года.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, заработок губернатора Омской области Виктора Назарова за 2015 год превысил 6 млн руб.

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70 гастарбайтеров

С марта по апрель текущего года житель Омского района Омской области прописал у себя дома 70 граждан Узбекистана.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, в отношении 55-летнего жителя села Пушкино, который предлагал иностранцам зарегистрировать их по своему месту жительства, возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что сельчанин специально посещал строительные объекты в Омске и Омском районе и предлагал иностранцам временную прописку. С каждого гражданина Узбекистана он просил за услугу 1 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Сельчанину грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.